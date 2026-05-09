El duro adiós de Maite Galdeano tras el fallecimiento que ha habido en casa y con mensaje a Sofía Suescun: "Va a visitar a Sofía Suescun en sueños"

Maite Galdeano sufre una dura pérdida. La exconcursante de 'Gran Hermano' ha sufrido un durísimo revés: su perrita, Tila, ha fallecido. Un momento muy difícil para ella sobre el que se ha desahogado en sus redes sociales, donde ha compartido las imágenes de sus últimos momentos junto a su mascota. Un momento desgarrador que ha acompañado con unas emotivas palabras de despedida a su fiel compañera.

La madre de Sofía Suescun vive uno de los momentos más complicados de su vida. La que fuera concursante de 'Gran Hermano' se ha sentado en plató de '¡De viernes!' para conceder una durísima entrevista en la que se ha sincerado sobre el difícil momento que atraviesa después del fallecimiento de su perrita, Tila. Un duro golpe para la Pamplonesa, puesto que su mascota fue un apoyo fundamental para ella durante su ruptura con su hija, Sofía Suescun.

La pérdida de Tila ha supusto un auténtico mazazo para Maite Galdeano. La famosa compartió en sus redes sociales las desgarradoras imágenes de su despedida con su perrita, después de haber explicado semanas antes que su mascota estaba perdiendo poco a poco sus capacidades cognitivas, motivo por el que finalmente tuvieron que practicarle la eutanasia. En el programa de esta noche, Maite ha tenido la oportunidad de comunicarse con su perrita desde el más allá. Lo ha hecho a través de una médium canina que ha contacto con Tila para responder a todas las preguntas de la de Pamplona. Pero antes, en el plató, la entrevistada se ha sincerado sobre cómo se encuentra tras este duro golpe

Lo cierto es que tras el fallecimiento de Tila, Maite esperaba que su hija la llamase, sin embargo, esto no ha sucedido. Asimismo, la famosa ha confesado que antes de fallecer su perrita le pidió que se fuese a la cabeza de Sofía para que le dijese que se acuerde de ella y que la llame. Y es que Maite ha confesado que está dispuesta a tragar con todo lo que haga falta por recuperar a su hija:

"Me acuerdo muchísimo de ella, me gustaría que me llamase. Soy su madre, la he parido", ha dicho contundente Maite Galdeano antes de vivir un momento de lo más emotivo, el funeral de su perrita con un altar con sus objetos preferido. Momento en que la médium ha desvelado las principales respuestas que le ha dado Tila a las preguntas de Maite. Respecto a la petición que Maite Galdeano le ha hecho a su perrita, a la que ha pedido que se comunique con su hija, la médium ha comunicado la respuesta de Tila: "Ha dicho que sí, que va a visitar a Sofía en sueños y que le va a decir que se arreglen". Finalmente, con las cenizas de su perrita, Maite le ha dedicado unas emotivas palabras de despedida: "Te quiero un montón, has sido mi perrita preferida y nunca te voy a olvidar. Déjame unos años en la tierra y cuando yo suba al cielo, la primera que te quiero ver es a ti. Haz caso de lo que te dije en la oreja, que le digas a Sofía que no sirve de nada que estemos así y que la quiero mucho. Espérame en el cielo".