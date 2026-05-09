Los expertos coinciden y le dan la razón a Lara Álvarez sobre su "embarazo geriátrico": "Nunca debió existir"

Lara Álvarez no se esconde y admite que le encantaría ser madre, pero no ahora. Hace unos años se comentó mucho su decisión de congelar óvulos para tener un bebé cuando se viese preparada. Ese momento aún no ha llegado y critica a quienes meten presión a las mujeres que no son madres a una cierta edad.

El término "emabrazo geriátrico" con el que se habla de la gestación en mujeres mayores de 35 años le horroriza y así se lo hizo saber en una entrevista a Sonsoles Ónega en su programa de Antena 3. La periodista asturiana reivindica a las mujeres que, como ella, tienen ambiciones y no tienen claro cuándo es el momento más adecuado para ser madres, en el caso de que quieran serlo. "Es un tema privado y personal", defiende.

"Yo vendo ce una familia unida pero tampoco descarto ser el día de mañana madre soltera, pero tampoco me siento ahora preparada...", admite. Le cuesta explicar todo esto en un photocol en el que tiene un minuto para atender a la prensa.

Embarazo geriátrico

Se llama embarazo geriátrico a al gestación de una mujer de más de 35 años. La comunicadora Lara Ávalrez ha confesado públicamente lo mucho que le disgusta este término. Los expertos coinciden en que "nunca debió existir".

"Muchas pacientes llegan a mi consulta preocupadas porque tienen más de 35 años y escucharon ese término tan poco afortunado", cuenta el doctor David Basurto. Aunque hay algunos riesgos asociados a un embarazo por encima de esa edad, "hoy la ciencia nos permite acompañar tu embarazo de forma segura, con evaluaciones tempranas y estrategias que reducen riesgos de manera real".

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El doctor explica que ser mamá después de los 35 es algo "muy normal" actualmente. "Dejemos atrás etiquetas que generan miedo para entender la maternidad después de los 35 desde la evidencia y la tranquilidad", reclama.