Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Proceso de regularización de inmigrantesLa Nueva España de CastrillónCuenta dividida en la hosteleríaCarreras ilegales en Gijón
instagramlinkedin

Isa Pantoja sorprende a todos al anunciar en televisión que ha retomado el contacto con su madre "Tengo mucho miedo"

"No quiero contar el contenido", ha asegura durante su entrevista en Telecinco

Archivo - Isa Pantoja

Archivo - Isa Pantoja / EUROPA PRESS - Archivo

Roberto González

EP

Mientras Isabel Pantoja continúa su gira por América, y tan sólo unas horas después de su intervención en el programa 'Despierta América', su hija Isa Pantoja aparecía en 'De viernes' donde, nada más sentarse, pedía perdón por romper la escaleta y anunciar algo que ni la directora del espacio, ni los presentadores, ni los colaboradores sabían: "Mi madre me ha escrito".

"La primera impresión ha sido de felicidad", reconocía Isa. De inmediato desvelaba que han intercambiado varios mensajes, pero quiere ser cauta: "No quiero contar el contenido, no quiero hacerme ilusiones, no quiero volver a perderla porque lo he pasado tan mal... Tengo muchos sentimientos encontrados, estoy muy contenta, pero también tengo mucho miedo".

La hija pequeña de la tonadillera tiene una postura inamovible: "Yo no puedo hablar como si nada y no voy a volver a normalizar una situación porque han sido muchos años y lo he pasado tan mal... Estoy en una nube, pero no quiero que me hagan más daño porque no podría encajarlo".

Noticias relacionadas

Isa Pantoja ha reiterado que espera el regreso de su madre para poder tener esa conversación con ella: "Quiero verla, mirarla a los ojos y encontrar a mi madre, encontrar lo que dice mi hermano que ha encontrado. Yo he estado en un quirófano operada de peritonitis y no ha estado, he dado a luz y no ha estado, he pasado una depresión postparto y he necesitado a mi madre, no a la artista, no a Isabel Pantoja, a mi madre".

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Multa de 600 euros y retirada del vehículo a los propietarios que no estén certificados: la DGT pone la cuenta atrás hasta enero de 2027
  2. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la cafetera italiana más barata del mercado: disponible por 7,99 euros
  3. El Gobierno aprueba solo trabajar la mitad de las horas de la jornada laboral diaria a padres con menores de 12 años o cuidado de mayores para que puedan conciliar: válido tanto para hombres como mujeres
  4. Conmoción en Sueros (Mieres) tras la detención de un vecino por agresión sexual e intento de homicidio: 'Nunca piensas que a tu lado pueda vivir un salvaje así; ojalá se pudra en cárcel
  5. Adiós a las vacaciones escolares de toda la vida: los alumnos tendrán casi tantos días de descanso en Todos los Santos que en Semana Santa
  6. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el juego de cortinas que impiden la entrada de luz y ruido para un sueño más reparador: disponibles por 14,99 euros
  7. Sorpresa mayúscula: Borja Jiménez no sigue en el Sporting de Gijón y Orlegi busca ya entrenador
  8. Con paraguas, niebla y cansancio, pero con muchas ganas: así arranca la marcha minera desde Tormaleo

Isa Pantoja sorprende a todos al anunciar en televisión que ha retomado el contacto con su madre "Tengo mucho miedo"

Isa Pantoja sorprende a todos al anunciar en televisión que ha retomado el contacto con su madre "Tengo mucho miedo"

Todo lo que tienes que saber sobre la condena a Makoke y Kiko Matamoros por ocultación de bienes a Hacienda

Todo lo que tienes que saber sobre la condena a Makoke y Kiko Matamoros por ocultación de bienes a Hacienda

El experto en ciberseguridad asturiano al que le hackean las redes sociales varias veces al año: “Le puede pasar a cualquiera, pero si sabes cómo se puede solucionar en media hora”

El experto en ciberseguridad asturiano al que le hackean las redes sociales varias veces al año: “Le puede pasar a cualquiera, pero si sabes cómo se puede solucionar en media hora”

Dónde ver el Ponferradina-Avilés: horarios y plataformas para seguir en directo el partido

Dónde ver el Ponferradina-Avilés: horarios y plataformas para seguir en directo el partido

Abraham Rodríguez, tapiego de 34 años: "Llegaron a pedirme por un alquiler en la villa entre 800 y 900 euros; eso echa para atrás a cualquiera"

Abraham Rodríguez, tapiego de 34 años: "Llegaron a pedirme por un alquiler en la villa entre 800 y 900 euros; eso echa para atrás a cualquiera"

Hungría "entierra" la era Orbán con un parlamento a la medida de Magyar

Hungría "entierra" la era Orbán con un parlamento a la medida de Magyar

La respuesta de los funcionarios a los padres que sustrajeron a su hija en Oviedo: "Nuestro objetivo no es separar a la menor de su familia, sino protegerla"

La respuesta de los funcionarios a los padres que sustrajeron a su hija en Oviedo: "Nuestro objetivo no es separar a la menor de su familia, sino protegerla"

La Justicia ratifica la orden de cuarentena a los españoles del crucero Hondius

La Justicia ratifica la orden de cuarentena a los españoles del crucero Hondius
Tracking Pixel Contents