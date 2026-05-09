'Hay una cosa que te quiero decir' y 'El diario'
Jorge Javier Vázquez confiesa cómo vive la carga emocional de sus programas: "Acabo muy tocado, con ganas de llorar"
El presentador catalán ha confesado que presentar 'Hay una cosa que te quiero decir' y 'El diario' a veces le deja con una alta carga emocional
Kevin Rodríguez
Jorge Javier Vázquez vuelve a ponerse al frente de las historias más emotivas de la televisión con el estreno de las nuevas entregas de 'Hay una cosa que te quiero decir'. Con motivo del lanzamiento, el comunicador visitó ayer a su compañero Joaquín Prat en el plató de 'El tiempo justo', donde ha reflexionado sobre la intensidad de trabajar con testimonios reales y la incertidumbre del formato.
Durante la entrevista, el catalán ha hecho hincapié en la esencia del programa, donde la emoción surge de lo inesperado. Vázquez se refiere a ese instante de tensión en el que el invitado decide si cruza o no el plató: "En este tipo de programas, al final lo que te llama la atención es que nunca sabes lo que te va suceder, todo es sorpresa", ha explicado, resaltando que la autenticidad del formato reside en que nadie tiene garantizado el "sí" del convocado.
Más allá de la mecánica televisiva, lo que realmente cala en el presentador es el trasfondo humano de los protagonistas anónimos que pasan por el programa. Ante la curiosidad de Joaquín Prat, que no ha dudado en lanzarle una pregunta directa sobre su implicación personal: "¿Te supone un desgaste emocional o pones distancia?", cuestionó a un Jorge Javier que ya esta semana mostró su lado más vulnerable en 'El diario'.
"Muchas veces acabas muy tocado y con ganas de llorar", ha reafirmado el presentador. Para el de Badalona, escuchar estos relatos supone un baño de realidad constante que le hace reflexionar sobre la vulnerabilidad del ser humano. Según ha confesado, estos testimonios le recuerdan lo "frágil" que puede llegar a ser nuestra vida: "En un momento la vida puede acabar mal y destrozártela", ha subrayado con contundencia.
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