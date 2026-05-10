El actor José Coronado, entre los invitados a la boda del filántropo astur-mexicano Paco Arango con Begoña Aguilar

Cuatro años enamorados, pero José Coronado e Irene López no tienen intención, al menos de momento, de pasar por el altar. Eso no quita para que rechacen la invitación de dos grandes amigos para celebrar su unión por todo lo alto, como ocurría el pasado 9 de mayo cuando la pareja de intérpretes formaba parte de la lista de invitados al convite de la boda de Paco Arango y Begoña Aguilar, convertidos ya en marido y mujer.

Fue a su llegada al lugar de la fiesta cuando José Coronado e Irene coincidieron con Arango y su mujer, momento en el que el actor no pudo reprimirse y estalló en un espontáneo abrazo lleno de cariño felicitando a su amigo por su enlace y por haber sido uno de los elegidos con los que compartir su unión. Como siempre, en un discretísimo segundo plano, Irene López, que pasaba totalmente desapercibida entre la efusividad de estos dos grandes amigos.

El propio Paco Arango confesaba que estaba "muy feliz": "Tengo mucha suerte, Begoña es un amor, estamos muy felices y la verdad es que lo estamos celebrando con mucha gente querida y eso es lo importante. Estamos muy contentos, reuniéndonos con familia y buenos amigos".

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El presidente de la Fundación Aladina explicaba que, aun así, sus niños estaban muy presentes: "Lo único que me acuerdo es de los niños que están en el hospital y que no pueden estar aquí conmigo". Y añadía cuál había sido su lista de bodas: "Sólo hemos pedido regalos para Aladina, para los niños".