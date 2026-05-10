Isa P se rompe tras la separación y lanza un grito de auxilio: "No quiero que me abandones"

Pasos inesperados en la vida de Isa Pantoja que, como ella misma confiesa, no hacen más que removerla por dentro. Empezando por el mensaje de su madre, Isabel Pantoja, que además llegó en un día tan señalado como el primer domingo de mayo después de seis años sin tener contacto entre ellas. Así lo contó la colaboradora en 'De viernes' dejando sorprendidos a presentadores, colaboradores y hasta a la propia dirección del programa.

Pero ahí no terminaron las sorpresas. Avanzado el espacio, y después de hacer un repaso a su infancia junto a la tonadillera y a María del Monte, Isa no pudo evitar emocionarse, lo que provocó que la propia cantante de sevillanas la llamara en directo para arroparla una vez más en un momento complicado para ella. "Fue algo que hice desde el corazón, espontáneamente", explicaba horas después la artista andaluza.

"Ella sabe que estoy ahí, pero la vi romperse cuando vio mis imágenes y tuve que hacer esa muestra pública de la que no soy amiga, pero que en ocasiones hay personas que lo necesitan y creo que a ella le vino bien", aclaraba María. Su ahijada ha hecho que la intérprete de 'Agüita de manantial' no tenga reparo en abrir su corazón: "Yo la quiero mucho, no se deja de querer a las personas nunca, nunca. A las que quieres de verdad, claro".

La 'nana' de Isa Pantoja, como así llama a María cariñosamente, mira al futuro con ilusión: "Ella lo que tiene que dedicarse es a ser feliz. El día que se fue, se fue. Y a mirar el de hoy y a pensar un poquito, más de la cuenta tampoco, en el de mañana". Lo harán juntas, porque como ya reiterado la hija de Isabel Pantoja, quiere cuidar al máximo esta relación con su 'nana', porque es "la primera relación sana" que tiene.

Y es que Isa P está pasnado un duro momento personal tras separarase de su madre cada vez más mientras que su hermano, Kiko rivera vuelve a retomar la relación con ella. Por ello, tal y como matizó en De viernes, quiere dejar claro que está feliz de que su madre le haya escrito: "Pero tengo que decir que estoy muy contenta pero luego no sé como voy a actuar. Es inevitable para mí que cuando una persona se ha sentido con tantos rechazos en el fondo se siente como que está mendigando su amor. En realidad yo me siento bien haciendo esto, acudiendo a esa llamada aunque luego no se llegue a nada". "Yo no voy a reprocharle ni exigirle nada, quiero hablar yo primero y decirle como me he sentido como hija durante estos años sin ella. Hablarle desde mi dolor de hija, madre y persona. No quiero que me abandones otra vez", explica.