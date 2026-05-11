Comunicado de Anabel Pantoja por su segundo embarazo y la boda: "Ser madre te corta la vida muchísimo"

Aunque la actualidad manda y la visita de Anabel Pantoja a 'Hay una cosa que te quiero decir' ha quedado eclipsada por sus primeras palabras sobre el sorprendente acercamiento de su tía Isabel Pantoja y su prima Isa Pi, durante el estreno de 'Berlín y la dama de armiño' en Sevilla, su paso por el programa presentado por Jorge Javier Vázquez en Telecinco nos ha dejado varios titulares que no podemos pasar por alto.

En primer lugar, sobre su "tranquilidad económica" a pesar de estar alejada de la televisión gracias a su éxito como influencer, reconociendo que "quien siembra recoge" y ha sabido invertir sus ganancias comprándose "varias" -no ha querido decir cuántas) propiedades inmobiliarias.

Un momento de estabilidad y bonanza en lo que a dinero se refiere que no ha hecho que se le pase por la cabeza ampliar la familia y dar un hermanit@ a su hija Alma, nacida en noviembre de 2024: "¿Lo dices por mi barriga?" ha bromeado con el presentador, confesando que "ahora mismo no quiero ser mamá de nuevo. Estoy contenta con mi vida, estoy en una etapa complicada porque la niña me tiene como un torbellino. Quiero dedicarme cien por cien a ella, con dos sería ir como llevar una soga al cuello", ha afirmado tajante.

"Desde aquí, todas las mamis que tengan dos, tres, cinco... sois unas valientes, sois unas luchadoras, porque aparte de ser madres trabajáis, pero yo no. Yo, con una me basta y me sobra y me llena de amor y de vida y me quiero cuidar yo", ha admitido, reconociendo que "ser madre te corta la vida muchísimo".

Cuando Jorge Javier le ha preguntado si está enamorada, Anabel ha asegurado que "de la vida en general y de la vida que tengo", revelando que "de David -Rodríguez, su novio- también, lo que pasa es que ahora con la niña... claro", sin ocultar que su relación de pareja (a nivel íntimo sobre todo) ha cambiado tras el nacimiento de su pequeña.

"Está la cosa ahora mismo... con una niña, muchos kilómetros de por medio... pero desde aquí les digo a esos que decían 'uy, esta con un niño, estos no llegan ni al mes de embarazo', ¡toma, aquí estamos!", ha expresado, confesando que su historia de amor también tiene sus altibajos aunque está muy enamorada del cordobés.

Y cuando Jorge Javier le ha comentado entre risas que el programa debería sorprenderla con una noche de hotel a solas con David, Anabel ha revelado sin dudar lo que haría: "Me ducharía y me acostaría para descansar". "A ver, hay situaciones y etapas en las que yo creo que no hay que engañarse", ha asegurado sincera.

Además, la influencer ha revelado que por el momento no entra en sus planes casase porque "una boda es muy cara", y ha adelantado que aunque sigue viviendo en Gran Canaria, pasará cada vez más tiempo en Sevilla, más cerca de su novio y de su familia. "Me gustaría seguir en Canarias, pero no quiero priorizar lo que yo quiero, sino priorizar lo mejor" ha admitido.