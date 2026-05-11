Jesulín de Ubrique emite un comunicado sobre su paternidad tras la polémica: "¿Me vas a hacer el cuestionario ahora?"

Julia Janeiro ha dado un paso al frente y, a los 23 años y después de luchar judicialmente por su derecho a ser anónima a pesar de la fama de sus padres, ha decidido convertirse en personaje público protagonizando su primera portada de '¡Hola!' y fichando por el que promete ser el éxito de la temporada en Antena 3, el reality 'La caja amarilla', en el que participará junto a otras celebrities como Norma Duval, Tamara Gorro, Marta Pombo, Colate Vallejo-Nágera, o Eduardo Navarrete entre otros.

Un salto a la fama en el que la hija de María José Campanario y Jesulín de Ubrique confiesa que que le encantaría ser una 'superestrella' y triunfar como actriz, y en el que ha reconocido que le encantaría encontrar un amor como el de sus padres, que define como 'icónico' y del que asegura estar orgullosa.

Horas después de salir a la luz su exclusiva, el torero visitaba 'El Hormiguero' para hablar de su experiencia en 'Tu cara me suena' y, al ser preguntado por Juls -como la llaman cariñosamente- expresaba con una sonrisa su apoyo incondicional ante su cambio de opinión sobre la fama: "Tiene su carácter, su temperamento, no sé qué va a conseguir, pero lo ha decidido así y encantado".

Un apoyo incondicional a la mayor de los tres hijos que tiene en común con María José -Julia, Jesús Alejandro (18) y Hugo (que está a punto de cumplir 4)- que ha reafirmado este lunes a su llegada a Barcelona para continuar con las grabaciones del 'TCMS' tras haber imitado a Zenón de 'La granja de Zenón' en la última gala.

Parco en palabras aunque de lo más risueño, Jesulín no ha querido desvelar cómo está llevando el salto a la fama de su niña, ni confirmar si Campanario es la que peor lo lleva por las críticas que está recibiendo en redes, pero sí ha dejado claro con un rotundo "siempre" que como padres apoyan a Juls en todas sus decicisiones.

"¿Me vas a hacer el cuestionario ahora? No me hagas cuestionario" ha añadido divertido cuando la reportera le ha preguntado por algunas de las declaraciones de la joven en '¡Hola!', sin aclarar si hablará con Santiago Segura para que le de un papel en la próxima película de 'Torrente'