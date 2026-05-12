Alejandra Rubio, más sincera que nunca, rompe su silencio tras decir adiós a la televisión y desvela cómo lleva su segundo embarazo: "Una retirada a tiempo es una victoria"

El pasado 24 de marzo, Alejandra Rubio hacía pública su decisión de abandonar la televisión de forma indefinida: "Me voy a retirar, no me compensa". Un anuncio que llegaba tan solo días después de su polémica y sincera entrevista en el programa ¡De Viernes!.

Un embarazo bajo el foco mediático

Sin embargo, la hija de Terelu Campos continúa acaparando numerosos titulares. Gran parte de ellos relacionados con la llegada de su segunda hija y con la publicación de su primera novela. Pese a que tiempo atrás ya había rumores, no fue hasta su polémica entrevista en el mes de marzo, cuando Alejandra confirmó lo que muchos ya sospechaban: estaba embarazada. Una noche en la que también se sinceró sobre lo duro que ha sido para ella conciliar su vida personal con estar siempre situada en el foco mediático.

Refugiada en las redes y su faceta como escritora

Centrada en su profesión como escritora y pese a querer estar alejada de los medios, Alejandra no ha abandonado en ningún momento a su comunidad digital, y es por eso que hace unas semanas compartía a través de sus redes sociales una de las publicaciones más emotivas: un tierno vídeo en el que muestra la reacción de Carlo Costanzia al conocer que se convertirá en padre de una niña.

Mes y medio después, y contando las horas para la publicación de su primer libro, 'Si decido arriesgarme' -que llegará a las librerías españolas este miércoles 13 de mayo-, la hija de Terelu Campos ha reaparecido públicamente en la fiesta del aniversario de su agencia de representación, y, una vez más, se ha convertido en el centro de todas las miradas.

Luciendo barriguita de 5 meses, Alejandra ha confesado que está encantada con su retirada televisiva, explicando que, además de estar centrada en su vida familiar y en su debut como escritora, está "súper focus" con su facet de influencer en redes sociales y no echa de menos la vida rodeada de prensa.

Un momento muy dulce

"Estoy súper bien, súper bien. Un cambio que necesitaba por el momento" ha revelado, reconociendo que lo único que extraña es poder "tener una rutina". Asimismo, ha hecho una declaración tan sorprendente como inespereda y es que para la influcencer "una retirada a tiempo es una victoria". Dejando claro, que está encantada de haber tomado esta decisión en su vida profesional. Sin embargo, no descarta retomar en un futuro su trabajo como colaboradora y siempre "que ellos quieran y yo quiera, claro".

Con respecto a su segundo embarazo, y con una gran sonrisa, ha desvelado que ya se encuentra mucho mejor y que está siendo mucho más tranquilo que el primero: "Yo pensaba que iba a ser igual y es totalmente distinto", ha asegurado.

El nombre de la pequeña sigue en el aire, pese a que las quinielas y suposiciones no han cesado. Pero ninguna de las partes suelta prenda. Por supuesto que Teresa es uno de los que más suena, el nombre de la abuela de Alejandra es importante para su familia, igual que Carlo lo es para la de su pareja. Pese a ello, la influencer ha confesado que aún no tiene claro cómo llamará a su próxima hija.

Por último, la sobrina de Carmen Borrego se ha sincerado sobre el inminente lanzamiento de su libro: "Estoy súper nerviosa, pero con muchas ganas; para mí esto es un sueño. Siempre tienes sueños que cumplir y está muy bien lograrlos, no solo tenerlos", confesó. Respecto al miedo a las críticas, fue tajante: "Tengo muchas ganas. Que digan lo que quieran, siempre que sea con conocimiento de causa. No vale inventar sin haber leído, ¿vale?".