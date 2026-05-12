Comunicado de Kiko Rivera sobre la familia de Irene Rosales tras lo sucedido en las últimas horas: "Me quedo solo, ¿eh?"

Kiko Rivera ha respondido con ironía a Irene Rosales después de que ella definiera su familia como "desestructurada" en su última entrevista. La excolaboradora, que en los últimos días se ha sincerado sobre su separación, sus problemas económicos y la complicada relación con la madre del DJ, apuntaba directamente al entorno del artista al hablar de una familia marcada por los conflictos y la falta de unión.

Cuando la prensa le ha preguntado por estas palabras, él reacciona desde el coche, pidiendo primero que le repitieran la cuestión para entenderla bien: "¿El qué dices, quillo?", comenta entre risas al escuchar la mención a la famosa frase. Tras asimilarlo, tiró de sarcasmo para lanzar su respuesta: "Bueno... como me ponga yo a hablar de familias me quedo solo, ¿eh?", dejando caer que también tendría mucho que decir, pero sin entrar en detalles ni abrir un nuevo frente directo.

En ese mismo momento, los reporteros han querido saber si es cierto que está pensando en volver a ser padre. Lejos de enfadarse, se lo toma con humor y zanja el tema con una carcajada: "¡Ay Dios mío! ¡Qué de cosas dicen!", comenta divertido, aunque sin negar por completo que en un futuro pueda planteárselo. Aun así, insiste en que atraviesa una buena etapa y prefiere subrayar que "me va todo muy bien, gracias a Dios", intentando rebajar la tensión mientras la polémica con su ex sigue dando titulares.

La felicidad de su hermana

Una semana después de romper su silencio sobre la reconciliación de Isabel Pantoja y Kiko Rivera, y confesar abatida que parece que nunca hubiese existido en la vida de su madre y de su hermano y que una vez más le habían hecho sentir que es un 'familiar de segunda', Isa Pantoja se sentaba en el plató de '¡De viernes' y para sorpresa de todos revelaba que la tonadillera le había enviado un mensaje coincidiendo con el Día de la Madre y el acercamiento soñado después de cinco años sin ningún tipo de relación -en los que la artista no ha estado a su lado en momentos tan importantes como su boda con Asraf, su operación de urgencia de peritonitis, o el nacimiento de su segundo hijo, Cairo- se había producido por fin.

"La primera impresión ha sido de felicidad. No quiero contar el contenido de los mensajes, no quiero hacerme ilusiones, no quiero volver a perderla porque lo he pasado tan mal... Tengo muchos sentimientos encontrados, estoy muy contenta, pero también tengo mucho miedo (...). Estoy en una nube, pero no quiero que me hagan más daño porque no podría encajarlo" ha expresado a corazón abierto, adelantando que espera que el reencuentro con su madre se produzca cuando la cantante de 'Marinero de luces' regrese de su gira por América.

Una entrevista en la que además María del Monte no dudaba en entrar en directo telefónicamente para mostrar su apoyo incondicional a Isa y transmitirle su cariño, dejándole claro que pase lo que pase siempre estará a su lado y emocionando a la peruana hasta las lágrimas.

Todavía 'en una nube' como ella misma reconoce, la hermana de Kiko Rivera ha atendido a las cámaras de Europa Press en la Feria de Jerez y, con una gran sonrisa, ha expresado su felicidad por su reconciliación con su madre: "La verdad es que estoy muy contenta. Tengo como mucha ilusión y muchas ganas de reencontrarme con ella".