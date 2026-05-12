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Netflix confirma la adaptación de ‘El acercamiento de la mujer cactus y el hombre globo’ y anuncia a Macarena García y Carlos Cuevas como protagonistas

El film lleva a la pantalla la primera novela de Rayden, publicada por Suma de Letras, y estará dirigida por Kike Maíllo.

Macarena García y Carlos Cuevas

Macarena García y Carlos Cuevas / Netflix

Carlos Merenciano

Madrid

Netflix ha anunciado el inicio del rodaje de ‘El acercamiento de la mujer cactus y el hombre globo’, su nueva película española protagonizada por Macarena García y Carlos Cuevas, tal y como adelantó YOTELE en exclusiva. El proyecto adapta la primera novela de David Martínez Álvarez, Rayden, publicada por Suma de Letras, y traslada a la pantalla una historia romántica marcada por el humor, las heridas emocionales y los encuentros inesperados en Madrid.

La película sigue a Sáhara, una florista brillante e irónica que ha aprendido a protegerse del amor a través del cinismo. Macarena García interpreta a esta mujer que mira las relaciones como algo tan frágil y pasajero como un ramo de flores. Frente a ella aparece Ciro, al que da vida Carlos Cuevas, un repartidor en bicicleta que vive siempre en movimiento y convencido de que querer a alguien implica acabar herido.

El choque entre ambos se produce en las calles de Madrid y abre una cadena de malentendidos, reencuentros y situaciones cada vez más imprevisibles. En medio de entregas a toda velocidad y de una identidad prestada que Ciro adopta casi por accidente, los dos protagonistas empezarán a descubrir que incluso quienes se han acostumbrado a vivir a la defensiva pueden encontrarse ante la posibilidad de dejar de huir.

El reparto se completa con Eva Llorach, Santiago Korovsky y Silma López, entre otros intérpretes. La dirección corre a cargo de Kike Maíllo, mientras que Enric Navarro firma el guion de esta adaptación cinematográfica del universo literario de Rayden.

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‘El acercamiento de la mujer cactus y el hombre globo’ está producida por Sábado Time, con Toni Carrizosa y Araceli Pérez-Rastrilla como productores ejecutivos. Con este rodaje, Netflix suma una nueva adaptación literaria española a su catálogo y apuesta por una historia de amor contemporánea con dos nombres muy reconocidos por el público joven.

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