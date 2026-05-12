La reconciliación más esperada en el mundo Rosa y televisivo entre madre y hija es ya una realidad tras polémicas y entrevistas: "No quiero volver a perderla porque lo he pasado tan mal..."

Una semana después de romper su silencio sobre la reconciliación de Isabel Pantoja y Kiko Rivera, y confesar abatida que parece que nunca hubiese existido en la vida de su madre y de su hermano y que una vez más le habían hecho sentir que es un 'familiar de segunda', Isa Pantoja se sentaba en el plató de '¡De viernes' y para sorpresa de todos revelaba que la tonadillera le había enviado un mensaje coincidiendo con el Día de la Madre y el acercamiento soñado después de cinco años sin ningún tipo de relación -en los que la artista no ha estado a su lado en momentos tan importantes como su boda con Asraf, su operación de urgencia de peritonitis, o el nacimiento de su segundo hijo, Cairo- se había producido por fin.

"La primera impresión ha sido de felicidad. No quiero contar el contenido de los mensajes, no quiero hacerme ilusiones, no quiero volver a perderla porque lo he pasado tan mal... Tengo muchos sentimientos encontrados, estoy muy contenta, pero también tengo mucho miedo (...). Estoy en una nube, pero no quiero que me hagan más daño porque no podría encajarlo" ha expresado a corazón abierto, adelantando que espera que el reencuentro con su madre se produzca cuando la cantante de 'Marinero de luces' regrese de su gira por América.

Una entrevista en la que además María del Monte no dudaba en entrar en directo telefónicamente para mostrar su apoyo incondicional a Isa y transmitirle su cariño, dejándole claro que pase lo que pase siempre estará a su lado y emocionando a la peruana hasta las lágrimas.

Todavía 'en una nube' como ella misma reconoce, la hermana de Kiko Rivera ha atendido a las cámaras de Europa Press en la Feria de Jerez y, con una gran sonrisa, ha expresado su felicidad por su reconciliación con su madre: "La verdad es que estoy muy contenta. Tengo como mucha ilusión y muchas ganas de reencontrarme con ella".

Una nueva e ilusionante etapa con Pantoja después de años sin hablarse que no quiere decir que afecte a la especial relación que tiene con su madrina María del Monte, como ha querido dejar claro. "Vamos a tener una relación como la que estamos teniendo, súper natural y tal, y nada, encantada yo, encantada" ha confesado.

De las personas que más se alegran por su acercamiento con su madre, su prima Anabel Pantoja, con la que nos ha contado que "aunque siempre hemos tenido muy buena relación, la verdad es que hablamos un montón, ahora tenemos una relación como más de día a día".

"Y nada, pues espero que la reconciliación con mi madre sea buena, a ver si pasa" ha reconocido, confirmando que aunque "claro" que iría a Canarias para ver a la tonadillera, "también puede venir ella al Puerto ¿no?", dejando en el aire dónde será su reencuentro.

Por último, y aunque Kiko ha asegurado ante los micrófonos de Europa Press que se "alegra muchísimo" por el acercamiento entre su madre y su hermana, Isa ha desvelado que ella personalmente no ha tenido ninguna reacción del dj: "Nada, nada".