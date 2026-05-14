David Bisbal se rompe al recordar a su padre: "Desde que se fue aparece en mi corazón y en mi mente todas las mañanas"

Visita de lujo este miércoles en el programa 'El Hormiguero', que recibió a David Bisbal coincidiendo con el lanzamiento de su nuevo proyecto musical. A las puertas de celebrar 25 años sobre los escenarios, el artista almeriense prepara 'Eternos', un álbum de versiones con el que rinde homenaje a algunos de los nombres más icónicos de la música en español. El disco verá la luz el próximo octubre y ya ha presentado un primer adelanto muy especial: 'Vivir así es morir de amor', el icónico e inolvidable tema de Camilo Sesto reinterpretado por Bisbal con su sello personal.

Un verano intenso antes de cruzar el Atlántico

Antes de arrancar en otoño su gira por Latinoamérica, el cantante afronta un verano cargado de compromisos profesionales en España. Bisbal recorrerá diferentes festivales del país en una gira en la que compartirá cartel con otros artistas y ofrecerá actuaciones de 70 minutos repasando los grandes éxitos de su trayectoria.

Aún así, la música no será su único desafío en los próximos meses. Tal y como reveló durante su conversación con Pablo Motos, compaginará sus conciertos con la grabación de un programa de televisión en Bogotá.“Va a ser muy fuerte. Cuando la gente lo sepa, va a alucinar. Cada semana, durante nueve semanas, voy a tener que viajar entre España y Colombia. Espero que me ayude Dios y que los ritmos circadianos me acompañen”, confesó entre risas.

El apoyo incondicional de Rosanna Zanetti

Bisbal se sinceró sobre cómo recibió esta propuesta profesional y el importante papel que ha jugado su esposa, Rosanna Zanetti, para poder afrontar este reto. “Cuando recibí esta propuesta estaba muy feliz, pero a la vez muy triste. Hablé con mi esposa, con ‘Rosanita’, y le dije que me parecía una gran oportunidad, pero que estoy triste porque son las vacaciones de los niños”, explicó.

Sin embargo, destacó la unión familiar y la capacidad de organización que les permite mantener el equilibrio entre trabajo y vida personal. “Somos un equipo y logramos encajar las piezas a la perfección para que el trabajo siga su curso y no perderme la vida familiar”, añadió, dejando claro que su prioridad sigue siendo compartir tiempo con sus hijos, Matteo y Bianca.

El emotivo recuerdo de su padre

Uno de los momentos más conmovedores de la entrevista llegó cuando Pablo Motos quiso preguntarle por su padre, José Bisbal, fallecido el pasado 10 de febrero tras varios años luchando contra el alzhéimer. Muy emocionado, el cantante recordó la enorme huella que dejó en quienes le conocieron: “Es muy difícil quedarse con un momento de felicidad porque mi padre siempre estaba sonriendo. Todo el mundo lo quería”.

Bisbal evocó con cariño la personalidad cercana y alegre de su padre, que fue boxeador profesional durante 18 años: “Lo recuerdo siempre cantando y sonriendo. Ha habido tantos momentos graciosos y eternos que jamás voy a ponerme triste o cabreado con algún recuerdo de mi padre; todos eran positivos”.

Al borde de las lágrimas, el artista terminó compartiendo una reflexión profundamente íntima sobre el duelo: “Lo más fuerte de todo es que yo me acordaba de él todas las semanas, pero no todos los días. Desde que se fue, aparece en mi corazón y en mi mente todas las mañanas. Esa sensación de que están contigo es muy fuerte y es real”.

Las palabras de Bisbal dieron paso a una sincera confesión de Pablo Motos sobre la pérdida de sus propios padres: “Tengo mi fuerza y la de mi padre, y mi sonrisa y la de mi madre. Me gusta recordarles en momentos alegres porque me ayuda mucho a saber cómo eran”.