El inesperado movimiento de Mar Flores en redes sociales que deja clara cómo es su relación con Alejandra Rubio

El pasado 13 de mayo las librerías españolas rellenaban sus estanterías con la primera novela de Alejandra Rubio, 'Si decido arriesgarme'. Sin embargo, una de las cosas que más llamaron la atención durante la presentación fue la ausencia tanto de su suegra como de su madre.

Algo que la propia Alejandra quiso aclarar con una frase tan contundente como sincera: "Mi familia me apoya donde me tiene que apoyar y no necesito exponerlo públicamente para hacer ver absolutamente nada. Ellos me quieren en casa, que es donde tiene que ser".

Ahora, Mar Flores ha querido dar un importante paso al frente tras disipararse, una vez más, los rumores sobre un posible distanciamiento con su nuera. A través de un storie publicado en sus redes sociales, la modelo ha lanzado un mensaje de apoyo a Alejandra. Con libro en mano y una preciosa dedicatoria, ha roto con toda posible mala relación.

"Para mi suegra Mar" comienza el mensaje. "Ojalá disfrutes tanto leyendo esta historia de amor como lo hice yo escribiéndola" ha añadido, "prometiéndole" que "te divertirá y te olvidarás de todo por un rato".Una dedicatoria breve, pero sincera, en la que ha terminado mandándole "millones de besos" junto a otro corazón y su firma, "Álex", dejando entrever que es así como la apoda su nuera.

Un bonito detalle por parte de Alejandra que su suegra ha querido compartir con toda su comunidad digital. De esta forma, no solo da publicidad al primer libro de la hija de Terelu Campos, que en apenas cinco meses la convertirá en abuela de su segundo nieto, sino que también deja claro que tipo de relación mantienen.