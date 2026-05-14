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Lydia Lozano entra por sorpresa en ‘Espejo público’ y desvela la multa de ‘Mask Singer’ por romper el secreto

La colaboradora de ‘¡De viernes!’ entró en directo en el magacín de Antena 3 tras ser desenmascarada como Pizza en el concurso

Lydia Lozano entra en 'Espejo público'

Lydia Lozano entra en 'Espejo público' / Antena 3

Carlos Merenciano

Madrid

Lydia Lozano ha reaparecido en ‘Espejo público’ apenas unas horas después de ser descubierta en Mask Singer’. La colaboradora, actualmente vinculada a Telecinco por ‘¡De viernes!’, entró en directo en el programa de Antena 3 tras recibir la llamada de Gema López, con quien compartió años de televisión en ‘Sálvame’.

La conexión dejó una escena poco habitual por la naturalidad con la que un rostro tan asociado a Mediaset participaba en un magacín de Atresmedia. “Reina del chuminero, ¿sabes que estás en directo?”, le dijo Gema López entre risas, mientras Susanna Griso seguía la conversación desde el plató.

Uno de los detalles más llamativos fue la penalización económica que, según contó, deben afrontar los concursantes si revelan su identidad antes de tiempo. “Creo que es de 100.000 euros”, aseguró la periodista al hablar del contrato de confidencialidad de ‘Mask Singer’. Lozano explicó además que mantuvo el secreto incluso en casa y que a su marido, Charly, le hizo creer que estaba grabando una docuserie sobre Lola Flores.

La colaboradora también elogió abiertamente el programa de Antena 3 tras vivirlo desde dentro: “He hecho un programa grandioso, felicito a todos. Es maravilloso”. Su entusiasmo llamó especialmente la atención por tratarse de una de las caras más reconocibles de la historia reciente de Telecinco, ahora participando y promocionando uno de los grandes formatos de la competencia.

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Su caso recuerda al de Terelu Campos, otra figura muy vinculada a Mediaset que también participó en ‘Mask Singer’ bajo el disfraz de Cerdita. Esta vez, Lydia Lozano lo hizo convertida en Pizza, dejando una imagen televisiva llamativa y demostrando de nuevo la capacidad del formato para reunir perfiles de cadenas, generaciones y universos muy distintos.

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