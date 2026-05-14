María del Monte habla claro sobre Isabel Pantoja y la prensa del corazón: "No lo entiendo, son muchos años ya"

María del Monte se sinceró en 'La noche de Aimar', en La Sexta sobre su relación con la prensa del corazón y las preguntas recurrentes sobre Isabel Pantoja y su familia. La cantante explicó a Aimar Bretos que se puede mantener una buena relación con los medios siempre que exista una base clara: “Coquetear con la prensa del corazón no sé, llevarte bien sí. Basando la relación en dos secretos fundamentales: el respeto mutuo y la libertad”.

La artista defendió que, para exigir respeto, también hay que ofrecerlo: “Tu libertad empieza donde termina la mía, y viceversa. Yo para exigirte que me respetes, lo primero que tengo que hacer es respetarte”. Ante la observación de Bretos sobre si no siempre se había sentido respetada, Del Monte matizó que, en su caso, sí: “Yo me he sentido afortunada en ese sentido. Aunque a veces me ha salpicado lo de otras personas, me he sentido respetada, e incluso querida”.

La conversación derivó entonces hacia una cuestión que ha acompañado a la cantante durante años: las preguntas sobre Isabel Pantoja y su entorno. “Es que es algo que no entiendo. No sé si se trata de una medida de paciencia”, reconoció María del Monte, que volvió a dejar claro que no tiene intención de entrar en ese terreno: “Pero contra la virtud de que te pregunten, está la de no contestar”.

Aun así, la cantante admitió cierto cansancio por la insistencia: “No voy a contestar, pero es que son muchos años. Hay veces que te cansas”. También quiso separar su incomodidad del trabajo de los reporteros que le hacen esas preguntas: “Entiendes que si hay una criatura con una cámara en el hombro, que te está preguntando esto, es porque le han dicho que lo haga. Es su trabajo y hay que respetarlo”.

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Cuando Aimar Bretos le preguntó si alguna vez había sentido la tentación de mandar a alguien “a tomar por culo”, María del Monte respondió fiel a su planteamiento: “Eso no es educado”. La artista cerró su reflexión insistiendo en la misma idea con la que había empezado: “Hay que basarlo en la educación, el respeto y la libertad. Gastamos demasiada energía en cosas que no debemos”.