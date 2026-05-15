La sorprendente recomendación de los médicos de Lucas ante la inminente operación de nariz: "Poco la tele"

Tras el final de la etapa de Andy y Lucas y el anuncio de su separación profesional, Lucas ha tenido que enfrentarse no solo a un cambio vital y laboral importante, sino también a un delicado momento de salud. En plena transición hacia una nueva vida lejos de los escenarios junto a su inseparable compañero, el cantante gaditano ha decidido parar y priorizarse, revelando que en los próximos meses pasará por quirófano.

"Será antes del verano. Pero que bueno, que ya tengo mi fecha, pero me la quiero guardar para mí, que es muy personal", explica con sinceridad, dejando claro que, aunque quiere ser transparente con su público, prefiere mantener ciertos detalles en la intimidad. Una decisión lógica en un momento en el que su nombre ha vuelto a ocupar titulares por la vuelta de su excompañero a los escenarios.

Lucas reconoce que el después será casi tan importante como la propia intervención. "Después de la operación tengo que estar muy tranquilo", comenta, subrayando que deberá seguir un periodo de reposo estricto para garantizar una buena recuperación. Fiel a su carácter, incluso se permite una broma sobre las recomendaciones médicas que ha recibido: "Poner poco la tele, para que no lleven ningún disgusto", dice entre risas, intentando restar dramatismo a la situación y lanzando un mensaje de calma a sus seguidores.

Noticias relacionadas

Mientras llega ese momento, el artista afronta esta etapa con una mezcla de prudencia y buen humor, arropado por su entorno y por el cariño del público que le ha acompañado desde los inicios de Andy y Lucas. Aunque por ahora prefiere no desvelar más detalles sobre la operación, su actitud deja claro que está decidido a cuidarse para, cuando todo pase, poder retomar su vida con más fuerza que nunca.