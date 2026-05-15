Tamara Falcó atiza al Gobierno por los problemas del dni digital: "Me parece indignante"

Tamara Falcó protagonizó anoche en 'El Hormiguero' una crítica contra el Gobierno por los problemas del dni digital. Tras la polémica de Isabel Durán en TVE, donde ha vuelto a colaborar, la hija de la Preysler ha relatado sus dificultades para realizar el trámite a través de la página oficial.

La colaboradora comenzó ha explica en la tertulia del programa lo que le había sucedido recientemente: "Entré y me aparecía que no funcionaba la página. Refrescaba y veía el mismo mensaje, así que después de varios intentos conseguí un número para llamar".

Seguidamente, Falcó ha relatado cómo transcurrió la llamada: "Me contestó un señor muy amable que me dijo que me había equivocado, pero le dije que no, que quería descargar el dni digital". "Y te ha dicho 'no, yo es que soy Pedro Sánchez'", bromeó Cristina Pardo haciendo reír a sus compañeros.

"El señor me volvió a decir que me había equivocado y dijo 'bueno, de cualquier forma quiero decir que me parece muy indignante que la página del Gobierno no esté funcionando'", comentó la colaboradora, que a continuación reveló la respuesta del operador: "Pues señora no se presente usted a una oposición", contó explotando de la risa y con ella, sus compañeros de tertulia.

"Este pobre...¡lo que ha tenido que pasar!", comentó justo después Falcó. "¿Pero conseguiste tu dni digital?", quiso saber Nuria Roca. "¡Qué va! Tengo el lector de tarjetas muerto de la risa. Ha sido imposible", respondió la celebritie. "¿No le puedes sacar una foto al original y lo tienes en el móvil?", le dijo como alternativa Barrancas.

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"Pero eso no es oficial", replicó Falcó. "Yo lo tengo escaneado en el móvil", comentó a continuación Nuria Roca. "Pero para hacer trámites no te vale", apuntó Cristina Pardo. "Claro, con eso puedes viajar", remató la que fuera jueza de 'El Desafío' y 'Got talent'.