Carmen Lomana atiza a Alejandra Rubio tras la publicación de su novela: "Fíjate el nivel cultural que tenemos en España"

El pasado 13 de mayo las librerías españolas rellenaban sus estanterías con la primera novela de Alejandra Rubio, 'Si decido arriesgarme'. Dos días después de ver la luz, sus ventas se han disparado, ocupando el número uno de bestsellers dentro de los libros románticos eróticos según la clasificación de Amazon. Todo un boom literario para los lectores que esperaban ansiosos la llegada de este ejemplar.

Como siempre, no todo el mundo ha aplaudido esta nueva faceta de la hija de Terelu Campos. Aunque su comunidad digital y sus más allegados le han brindado gran apoyo, era de esperar que algunos se mostraran críticos o se sorprendieran tras desenmascararse esta nueva profesión de la excolaboradora de televisión.

Una de las últimas en pronunciarse ha sido Carmen Lomana. Rotunda, ha mostrado su humilde opinión sobre esta nueva profesión de la influencer. Tras conocer el resultado de las ventas de la novela, ha lanzado una confesión tan sorprendente como inesperada: "Pues fíjate el nivel cultural que tenemos en España", comenzaba diciendo. "Yo no sabía que teníamos aquí una gran escritora, pero me alegro", concluía antes de zanjar la conversación.

Unas declaraciones que no tendrían que molestar a Alejandra, ya que tal y como afirmó en la presentación de su libro: "De los que lo han leído no le voy a dar ninguna importancia". Una frase con la que dejó claro que es consciente de que, una vez más, su relevancia publica supondrá aceptar comentarios negativos. Pese a ello, estará "encantada" de recibir críticas constructivas de personas relacionadas con el mundo literario, considerando que eso es lo que tiene que hacer.