'De viernes'
Rocío Martín destroza a Omar Montes en 'De Viernes' tras su última mofa: "Es ridículo y vergonzoso"
La empresaria regresa al programa de Telecinco para responder con dureza al cantante, contando además con el inesperado apoyo de Terelu Campos
Kevin Rodríguez
Rocío Martín ha vuelto a convertirse en la gran protagonista de la noche televisiva. Tras hacer saltar las alarmas al anunciar su embarazo en redes sociales, la empresaria ha regresado este viernes al plató de 'De viernes', en Telecinco, para dar un golpe sobre la mesa y responder, sin filtros, a las últimas y polémicas declaraciones de Omar Montes.
El cantante de Pan Bendito intentó desviar la atención de los medios utilizando su característico tono sarcástico para lanzar una "broma" de dudoso gusto, asegurando que su madre estaba embarazada del padre del futbolista Lamine Yamal. Una estrategia para desprestigiar a la joven que ha provocado una reacción incendiaria en Mediaset.
Rocío Martín no se ha callado absolutamente nada al ser preguntada por la actitud del artista: “Me parece ridículo y vergonzoso", arrancaba visiblemente molesta. "No sé cuál ha sido su finalidad, si burlarse de mi embarazo, que además se está burlando de su hijo, pero sobre todo de la madre. Qué madre se presta a eso, es vergonzoso”, sentenció de forma tajante.
Una indignación que fue respaldada de inmediato por los colaboradores del formato de Mandarina. Terelu Campos no dudó en posicionarse al lado de la invitada frente a la actitud del de Pan Bendito: “Es difícil imaginar una broma. Hay cosas que no se pueden usar como broma, y mucho menos en la situación en la que estamos”, apuntaba la colaboradora.
"Yo conocí a un Omar que para nada es este. El Omar detrás de las cámaras no se ha portado mal conmigo hasta ahora. Me sorprende su actitud, la de su entorno, la de su familia…".
Un embarazo rodeado de amenazas
La tormenta mediática no ha dejado de crecer desde que Rocío pisara el programa por primera vez hace una semana. En su debut en Telecinco, la empresaria destapó la peor cara de su relación con el artista, asegurando que, tras una alegría inicial, comenzó a recibir "presiones para interrumpir el embarazo" tanto por parte de Omar como de su entorno más cercano: “Me lo exigen y me lo obligan”, llegó a confesar.
La respuesta del entorno de Omar Montes no se ha hecho esperar, y el conflicto promete saltar de los platós a los juzgados. Según reveló el periodista Saúl Ortiz en 'Fiesta', el cantante está profundamente descontento con la sobreexposición de su vida privada y estaría estudiando interponer una demanda inmediata contra Rocío Martín. Una situación límite que no ha hecho más que empezar.
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