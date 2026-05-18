Kiko Rivera abandona la que fue su casa con una maleta y gesto serio tras lo ocurrido con su pareja: "Mucha gente ha hablado de dinero"
No hay paz para Kiko Rivera ni cuando él la firma con su madre, Isabel Pantoja.
No hay paz para Kiko Rivera ni cuando él la firma con su madre, Isabel Pantoja. Después de contar que, tras años de distanciamiento con su progenitora, y tras las duras acusaciones hechas en diferentes medios de comunicación hacia ella, había llegado el perdón, parece que poco les ha durado la felicidad. Y eso que el reencuentro público entre ellos aún no es un hecho.
Ha sido el testimonio de la guardesa de Cantora, Almudena Mateos, en 'De viernes', el que ha empañado esta balsa de aceite en la que se había convertido la vida del DJ en los últimos tiempos. Enamorado e inseparable de Lola García, feliz con la reconciliación con su madre, la empleada de la finca explicaba cómo había sido su encontronazo con Kiko y Lola el día que aparecieron por sorpresa en Cantora para hacer la mudanza.
La gran incógnita era qué contenía esa maleta y ha sido Leticia Requejo la que ha desvelado el misterio en 'El tiempo justo'. "Mucha gente ha hablado de dinero, pero no era dinero, era documentación", ha asegurado la periodista, que ha ido un paso más allá al afirmar que los documentos están "relacionados con el dinero y el patrimonio que tenía Paquirri en América", continente en el que se ha desarrollado la última gira de la tía de Anabel Pantoja.
Leticia Requejo ha explicado que la cantante quería llevarse esa documentación al otro lado del charco y ha recordado que en el pasado "se confirmó que había más de 350.000 euros a repartir entre Isabel Pantoja y su hijo en tierras latinoamericanas".
Por su parte, el hijo de Isabel Pantoja y su novia reaparecieron tras este testimonio en Talavera de la reina donde el DJ tenía firmada una actuación y allí, horas antes de actuar, se dejaron ver. Ambos prefirieron guardar silencio, pero la bailaora esbozó una sonrisa para confirmar que está bien y agradeció el apoyo de la prensa, tras las críticas recibidas en los últimos días.
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