Sale a la luz lo ocurrido en el último concierto en directo de Kiko Rivera en Talavera de la Reina tras "Lola"

Kiko Rivera ha vuelto a subirse a los escenarios con fuerza y muy bien arropado por su público. El hijo de Isabel Pantoja actuó en Talavera de la Reina, dentro de las fiestas de San Isidro, y logró congregar a cientos de personas en la plaza de la Concordia, donde sus canciones fueron coreadas de principio a fin por los asistentes. Un ambiente festivo, entregado y con mucha energía marcó una noche en la que el DJ volvió a demostrar que sigue teniendo tirón sobre las tablas.

Durante el concierto, Kiko Rivera tuvo un emotivo gesto hacia su madre. La canción dedicada a Isabel Pantoja ocupó un lugar destacado en el repertorio, convirtiéndose en uno de los momentos más especiales de la noche, con el artista muy conectado con el público mientras interpretaba el tema. De esta manera, Kiko volvió a tender un puente musical hacia la tonadillera en un concierto en el que las referencias personales tuvieron un gran peso.

No fue el único guiño sentimental de la velada. "Lola", la canción que el cantante dedica a su pareja, también tuvo un papel protagonista en Talavera de la Reina. El DJ quiso incluir este tema en un punto clave de la actuación, dedicándoselo a su chica, que se encontraba presente y muy pendiente de cada detalle desde el público. La complicidad entre ambos y el cariño del artista hacia su pareja quedaron reflejados sobre el escenario, reforzando ese lado más personal que quiso compartir con sus seguidores.

Además de repasar sus temas más conocidos, el hijo de Paquirri aprovechó la ocasión para lanzar un mensaje claro sobre el momento vital que atraviesa. Con "Todo va bien", una de las canciones que no podía faltar en su setlist, dejó constancia de que se siente fuerte, centrado y en una etapa positiva. El propio artista se encargó de remarcar, a través de la letra y de su actitud sobre el escenario, que "todo le va bien", transmitiendo buen rollo y optimismo a un público que respondió con aplausos, vítores y coros durante toda la actuación.