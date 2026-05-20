El sorpresivo vídeo de Iker Jiménez imitando a Maradona con Playmobils para promocionar 'Horizonte': "Va a estar de 10"

Hay promociones de televisión que no dejan indiferente a nadie, y luego está lo que acaba de hacer Iker Jiménez. El presentador de 'Horizonte' ha revolucionado Twitter (X) al subir un vídeo en el que, lejos de su habitual tono serio y misterioso, el periodista de Cuatro ha decidido promocionar los contenidos de esta noche imitando el acento argentino de Diego Armando Maradona y utilizando cuatro muñecos de Playmobil personalizados.

Todo ello, después del protagonismo de su programa ayer, que estuvo presente en la querella de Manos Limpias a Zapatero y por la noche, corrigió ese error y criticó a TVE y Javier Ruiz por afirmar que 'Horizonte' fue el origen de la imputación al expresidente.

El vídeo, que ya acumula miles de reproducciones, muestra a cuatro figuras del famoso juguete vestidos con las diferentes equipaciones históricas del "Pelusa": la de Boca Juniors, la del Fútbol Club Barcelona, la del Nápoles y, por supuesto, la de la Selección Argentina.

Haciendo gala de una faceta humorística e imitadora desconocida para el gran público, Iker Jiménez arranca el vídeo dando voz al Playmobil de Boca: "Che pibe, soy el Diego de la gente, el Diego de Boca, soy un joven y me están contando que Horizonte es un auténtico impacto". Acto seguido, el periodista salta al muñeco blaugrana para lanzar un dardo marca de la casa: "Pues claro, pelotudo, soy el Diego del Barça, 1984, tú no sabes el quilombo que están montando los chicos de Horizonte, toda España está hablando de ello".

El surrealista sketch continúa con la figura del Nápoles para desvelar una de las grandes claves del programa de hoy: "Mirá, hoy van a hablar de las conexiones de la trama que a todo el mundo le interesan pero con Estados Unidos, ¿te imaginás?".

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Para rematar la jugada, Jiménez saca al Maradona campeón del mundo con la albiceleste para sentenciar la promo con épica futbolera: "Bueno, yo soy el que manda, soy el Diego, arranca por la derecha, yo soy el Diego del gol de todos los tiempos y digo que esta noche, Horizonte va a estar de 10".