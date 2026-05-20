Kiko Rivera confirma la gran noticia junto a su pareja Lola, amplían la familia y ya anuncian el nombre: "León"

l enfrentamiento entre Kiko Rivera y a guardesa de Cantora, Almudena Mateos, ha abierto un debate sobre lo que realmente ocurrió en el que un día fue su hogar. En medio de acusaciones y desmentidos, el DJ ha decidido responder con claridad y sin filtros, afirmando que no dará más explicaciones de las que considera necesarias y que se mantiene fiel a su versión de los hechos.

"La verdad solo tiene un camino, amigo", ha asegurado el hijo de Isabel Pantoja, marcando distancias con todo lo que se ha dicho al respecto y dejando claro que no entrará en juegos. El DJ insiste en que Cantora es y siempre ha sido su casa, un lugar al que se siente profundamente ligado. Al preguntarle por el contenido de la famosa maleta, no puede evitar soltar varias carcajadas y bromea con naturalidad: "La mudanza, quillo, es lo que tiene... luego lo enseño por las redes sociales para que veáis la maleta".

Por su parte, Lola, su actual pareja, asegura encontrarse bien, a pesar de la intensidad de la polémica y de verse envuelta en las críticas dirigidas a Kiko. El DJ, lejos de agobiarse con las preguntas, ha intentado quitar hierro al momento: subiendo la música del coche, poniéndose a bailar y, entre risas, cantando al periodista: "Y tú que te la pasas criticando".

Pero, lejos de la polémica, la pareja ha anunciad una muy feliz noticia. "Os presentamos a León. OS PRESENTAMOS A LEÓN Nuevo miembro de la familia. Pequeño, juguetón y con una cara que enamora nada más verlo. Desde que ha llegado no ha parado de repartir alegría por casa… y eso que los demás todavía lo están mirando como diciendo “¿y este quién es?”. Bienvenido a la familia, León", ha escrito en la publicación que ha compartido en sus redes sociales en la que aparece junto a una foto del pequeño cachorro.

Entre los cientos de comentarios que han recibido, uno de ellos ha sido de la prima del DJ, Anabel Pantoja: "La madre que os pario", se ha limitado a decir.