Alice Campello reaparece en Madrid y revela cómo es su relación con Álvaro Morata tras su divorcio
MADRID, 21 (CHANCE)
A principios de 2026 se confirmaba la noticia tras semanas de rumores que apuntaban a una grave crisis entre Alice Campello y Álvaro Morata: un año después de dar una segunda oportunidad a su matrimonio tras seis meses separados, la pareja había decidido emprender caminos separados y, a pesar de la discreción con la que han llevado su ruptura sus últimos movimientos indican que ésta es definitiva y no tiene marcha atrás.
Después de que el futbolista abandonase el domicilio familiar en Milán para instalarse en una residencia cercana para poder ver a sus cuatro hijos -Alessandro, Leonardo, Edoardo y Bella- siempre que quiera, a finales de abril salía a la luz que el delantero del Como 1907 ha recuperado el control en solitario de su entramado inmobiliario cesando como administradora solidaria de su sociedad 'Tamora Housing Investments' a su exmujer, desmontando así la estructura societaria que hasta ahora había compartido con la italiana.
Un significativo paso al frente que elimina cualquier posible reconciliación, y tras el que Alice ha reaparecido en Madrid en la gala de los Premios Vanitatis a la Mujer y Hombre del Año, donde tras ser una de las premiadas en la primera edición ha entregado un galardón en esta cuarta entrega de los premios de la popular web de Lifestyle.
Y aunque durante el evento ha evitado a la prensa, al abandonar el Florida Retiro en compañía de una amiga ha roto su silencio y, con una gran sonrisa que refleja que los peores momentos han quedado atrás cinco meses después de su separación, ha revelado cómo es su relación actual con Morata y ha confesado cuál es ahora su gran prioridad.
"Yo estoy perfectamente. Obviamente estoy entregada a mis hijos, son mi absoluta prioridad siempre" ha afirmado rotunda; y aunque no se ha querido pronunciar sobre el movimiento empresarial del futbolista al 'borrarla' de su entramado empresarial, sí ha querido dejar claro que su relación con él es "perfecta, muy buena".
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