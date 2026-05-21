Primero Christian Gálvez, ahora Roberto Leal: el Supremo dicta sentencia con Pasapalabra en Antena 3 y el inesperado 'cese de emisión'
La resolución de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo ha desestimado íntegramente los recursos presentados por Atresmedia
El Tribunal Supremo ha confirmado la sentencia que obliga a Atresmedia a cesar la emisión de 'El Rosco' del concurso 'Pasapalabra', al considerar que esa prueba final constituye una obra protegida por la propiedad intelectual, cuya titularidad corresponde a la empresa MC&F.
La resolución de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo ha desestimado íntegramente los recursos presentados por Atresmedia e ITV Studios, así como el recurso de MC&F, y ha confirmado en todos sus extremos la sentencia recurrida.
Según el Supremo, 'El Rosco' es una obra protegida por la propiedad intelectual "al ser un formato televisivo desarrollado, estructurado y con suficiente complejidad, no una idea inicial o general".
En la resolución, el alto tribunal valida la posibilidad de imponer condenas que indemnicen los daños que continúen produciéndose si persiste la conducta infractora.
Con esta sentencia se ratifica la dictada por la Audiencia Provincial de Barcelona en 2022, que obligó a Antena 3 a dejar de emitir la prueba de 'El Rosco'.
Esta decisión recuerda a la ocurrida hace unos años con la cancelación definitiva de Pasapalabra en Telecinco. Mediaset no salía de su asombro cuando el recurso por el litigio del pago de derechos del formato se cerraba definitivamente. Ocho años después la justicia decretaba un veredicto en favor de ITV Studios, poseedora de unos derechos que Mediaset no reconocía ni abonaba. La cadena entendía que el formato británico original no incluía la prueba estrella del rosco, que incorporó en 2002 la versión italiana.
"Era un momento muy complicado. No había pasado nunca lo de la cancelación del programa por una orden judicial. El equipo no estaba preparado y no nos dio tiempo a dar las gracias a la gente por esos trece años, el último programa estaba grabado". "Tuve que hacer un ejercicio psicológico para despedirme de aquello. No era mío, los programas son de la audiencia y de las cadenas, pero tuve que hacer un proceso porque lo que era mi vida ya no está", relataba Christian Gálvez a El Cofindencial.
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