Kiko Rivera despeja las dudas con el "ingreso en una academia de adiestramiento": "Estoy deseando ver los resultados"

Nuevo frente abierto para Kiko Rivera, ya que después de su polémico 'asalto' a Cantora con Lola García -en el que ambos se habrían mostrado altivos y maleducados con la guardesa- y de la información que desvela la revista Semana de que el empresario libanés que ha comprado la deuda de la finca podría estar planteándose si demandarle por los destrozos causados en su visita al que fue el hogar de Isabel Pantoja para recuperar varios enseres personales que le habría pedido su madre, ha salido a la luz que sus hermanos Rivera estarían bastante molestos con él.

Al parecer, además de un maletín con documentos que la tonadillera querría tener en sus manos, varias calesas de caballos, y un coche blanco descapotable que habría pertenecido a Paquirri, según 'El tiempo justo' Kiko se habría llevado también varios objetos de su padre, como varias cabezas de toro que ahora tendría guardadas en el chalet en el que se instaló a las afueras de Sevilla tras su separación de Irene Rosales.

Jota Caral

Trofeos de importante valor sentimental que pertenecerían a Francisco y a Cayetano Rivera, que por el momento no habrían recibido ninguna llamada de su hermano para entregarles lo que les habría dejado el malogrado torero en herencia, y que podría tensar aun más las relaciones entre ellos a pesar de que el dj y el exmarido de Eva González siempre han presumido de su maravillosa relación.

Después de que el programa que presenta Joaquín Prat en Mediaset haya revelado esta información, Kiko ha reaparecido de lo más serio y malhumorado ante las cámaras. Lejos de la simpatía y las risas que ha mostrado en los últimos días afirmando que "todo me va bien" -haciendo un guiño a su nueva canción- a pesar del revuelo que ha desatado su 'asalto' a Cantora, este jueves ha reaccionado a las preguntas de la prensa haciendo aspavientos sin ocultar su enfado.

Inseparable de Lola García, el ex de Jessica Bueno ha acudido al colegio a recoger a su hija menor, Carlota, junto al nuevo miembro de la familia, un precioso cachorro de Pomerania llamado 'León' que Kiko y su novia presentaron hace 24 horas en redes sociales. Mientras la bailaora se ha quedado en el interior del vehículo con el perrito, el dj se ha puesto de lo más irascible por la presencia de los reporteros en el centro escolar, mostrando una cara que hacía mucho tiempo que no le veíamos.

Además, junto a Lola, rñ DJ ha anunciado la llegada de León, un cachorro de pomerania que marca un antes y un después en su vida. Pero, ¿qué ha pasado con Mambo, su otro perro que adoptó al poco de su ruptura con Irene Rosales? "Para los que me preguntáis por Mambo, cosa que me alegra muchísimo, hoy ha entrado en la academia de adiestramiento y estará aproximadamente un mesecito", ha contado en sus redes sociales. "Estoy deseando ver los resultados. Evidentemente, iremos a verle cada semana, aunque hay que esperar 15 días antes de ir a verle", ha explicado