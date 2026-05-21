Mar Flores sentencia el último libro de Alejandra Rubio y advierte sobre el futuro de su relación: "No vamos a coincidir"

Tras su llamativa reacción al éxito de ventas que está teniendo el primer libro de su nuera Alejandra Rubio, 'Si decido arriesgarme' -que una semana después de su lanzamiento continúa como número 1 en una conocida plataforma- respondiendo visiblemente incómoda "a mí mañana me dan un premio", Mar Flores ha reaparecido en la Gala 'Mujeres y Hombres del Año' de Vanitatis en la que, tal y como la modelo anunció, ha recibido un reconocimiento muy especial a su trayectoria.

Radiante con un total look negro repleto de brillos en el que presumió de su espectacular belleza con turbante y maxi pendientes, la madre de Carlo Costanzia ha sido una de las premiadas en la IV edición de los prestigiosos galardones de la web de lifestyle dirigida por el periodista Nacho Gay, en los que también han recibido sendos homenajes rostros personalidades del arte, la cultura, o la moda, como la top model Adriana Lima, Alaska y Mario Vaquerizo, Sonsoles Ónega, Guillermo Bárcenas, Sharon Corr, o Lola Lolita en una noche inolvidable en un escenario tan emblemático como el Florida Retiro de Madrid.

"Estoy muy contenta, estoy viviendo un momento que... de ninguna de las maneras me lo esperaba. Cuando te premian por seguir adelante, por seguir viva, por seguir aguantando. Por estar más de 30 años en esta industria, no haberme caído, y cuando me he caído haberme levantado. Por ser ejemplo a las nuevas generaciones y por seguir innovando y renovándome todos los días. Y yo creo que eso es algo que yo jamás me había dado cuenta que había hecho" ha expresado Mar muy emocionada, afirmando que aunque "al ser un personaje público te puede comer el ego o la soberbia, no es mi caso para nada. Lo bonito de ser un personaje público es saber dejar el ego y la soberbia atrás y continuar cada vez siendo más sencillo y más llano. Eso es lo que engrandece al ser humano y yo como mujer me siento así".

Un reconocimiento que ha revelado que "está dedicado a todos mis amigos que hoy han hecho esfuerzo por venir, incluso vienen de otros países para visitarme y para estar hoy conmigo. Mi familia. Bueno, lo típico, ¿no? Nadie especial, pero a un concepto muy especial que es el del amor y la familia".

Como ha confesado, escribir sus memorias 'Mar en calma' ha supuesto un "desahogo" y ha marcado "un antes y un después" en su vida: "Me siento mucho más liberada, tranquila e ilusionada por seguir haciendo cosas bonitas. No lo había captado que fuese de esa manera, pero me he dado cuenta de que realmente era algo que me pedía el cuerpo".

Un gran momento que comparte con Alejandra, con la que tiene una maravillosa relación como demostró promocionando su libro en redes sociales y compartiendo la dedicatoria que le hizo la novia de su hijo Carlo Costanzia. "Bueno, las cosas naturales, yo creo que si ella estará estos días en la Feria del Libro no vamos a coincidir, pero claro, mucho éxito. Al final lo que uno quiere es que las personas que forman parte de tu entorno trabajen, sean felices, encuentren su camino. Como ellos verán en mí también, que yo lo único que intento hacer es eso" ha asegurado con una sonrisa, feliz por lo bien que le está yendo a la madre de su nieto Carlo en su estreno como escritora.

Sin embargo, ha reconocido con naturalidad que todavía no ha leído "Si decido arriesgarme" porque "no tengo tiempo, lo dejaré para el verano", esquivando las preguntas sobre las críticas que está recibiendo la hija de Terelu por el contenido erótico de su novela: "No puedo opinar de algo que no sé, eso mejor preguntárselo a ella" ha zanjado.

A la espera de ser abuela por segunda vez, ya que Alejandra y Carlo se convertirán en padres de su primera niña a finales de año, Mar ha confesado que está deseando tener una nieta, bromeando con que "le voy a prestar este vestido de Roberto Díz que me ha hecho para hoy, así que tiene que quedarse, tiene que crecer un tantito. Será un buen recuerdo".