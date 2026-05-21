Rosa López emite un duro comunicado para aclarar lo que ha pasado: "En los últimos días están apareciendo informaciones..."

La revista Semana revelaba este miércoles en su portada que, después de más de seis años de discreta relación en los que llegaron a hablar de boda en más de una ocasión, Rosa López ha roto con Iñaki García. Según su entorno cercano, su separación se habría producido hace dos meses, no habría terceras personas y tampoco un detonante concreto, sino más bien un desgaste en su historia de amor después de tanto tiempo compartiendo no solo su vida personal sino también la profesional y largas jornadas de trabajo, ya que poco después de conocerse él dejó su puesto en la Policía Local de Leganés para convertirse en su mánager y acompañarla en su carrera musical.

Un duro revés para la ganadora de 'Operación Triunfo' que, devastada por este fracaso sentimental con el que estaba convencida de que era el hombre de su vida, se estaría volcando en su familia, en el cariño de sus seguidores, y en la gira de conciertos por nuestro país que arrancará este sábado 23 de mayo.

Horas después de salir a la luz su ruptura con Iñaki, Rosa ha roto su silencio a través de un comunicado compartido en sus redes sociales en el que, confirmando su separación, confiesa a corazón abierto cómo se encuentra en esta recién estrenada etapa de soltería.

"En los últimos días están apareciendo informaciones y comentarios sobre mi situación personal y, aunque siempre he intentado mantener esta parte de mi vida con discreción, siento que también es bonito poder dirigirme a vosotros desde el cariño y la honestidad", ha comenzado, explicando que si ha decidido pronunciarse sobre su intimidad es por sus seguidores.

"Sí, Iñaki y yo hemos tomado caminos diferentes. Después de seis años compartiendo vida, experiencias y muchísimos momentos bonitos, comienza una nueva etapa para ambos" ha reconocido, aclarando que en su ruptura "no ha ocurrido nada extraordinario, no hay conflicto ni ningún hecho concreto detrás de esta decisión. Simplemente la vida, las personas y los caminos a veces evolucionan".

Como ha asegurado con optimismo, "las relaciones empiezan desde la ilusión más bonita y, cuando terminan, también traen consigo un proceso, emociones y una adaptación a una nueva realidad". "Forma parte de la vida y creo que, con la madurez que dan los años y las experiencias, uno aprende a transitar estos momentos desde otro lugar: con respeto, cariño y agradecimiento" ha añadido con serenidad, dejando entrever que su ruptura está ya más que asimilada.

"Por mi parte estoy bien, tranquila y afrontando esta nueva etapa con mucho amor, con ilusión y también con curiosidad por volver a encontrarme conmigo misma desde este momento vital. Vivir esta nueva etapa en solitario también es un reto bonito, una forma de seguir creciendo y conociéndome" ha confesado, revelando que en estos momentos su carrera es su gran prioridad: "Estoy muy centrada en mi música, en la gira y en todos los proyectos que vienen, que ahora mismo son una gran motivación para mí y una fuente enorme de ilusión".

Noticias relacionadas

Para finalizar, Rosa ha querido agradecer a sus seguidores "el cariño, el respeto y todos los mensajes bonitos que estoy recibiendo. Siempre ayudan, siempre acompañan y los siento muy cerca. Os quiero mucho".