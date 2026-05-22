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La vida de Rafa Mora, ex estrella del prime time de Telecinco: de ganar "4 o 5 millones de euros" a trabajar como funcionario de la administración

"He gastado mucho dinero en coches, en mujeres, en fiestas"

La vida de Rafa Mora, ex estrella del prime time de Telecinco: de ganar &quot;4 o 5 millones de euros&quot; a trabajar como funcionario de la administración

La vida de Rafa Mora, ex estrella del prime time de Telecinco: de ganar "4 o 5 millones de euros" a trabajar como funcionario de la administración

Manuel Riu

Seguro que todavía son muchos los que recuerdan aquel "tete" de Rafa Mora en el extinto programa Mujeres y hombres y viceversa (MyHyV) que emitía Telecinco y que dio grandes nombres de la televisión y de las redes sociales como Tamara Gorro, Sofía Suescun o el propio Mora.

Tras este 'reality'. Rafa Mora fue colaborador habitual de Sálvame hasta su cancelación definitiva el 23 de junio de 2023. A partir de ese momento, el televisivo desapreció del prime time y de la pequeña pantalla, para centrarse en las redes sociales, un espectacular entrenamiento físico y centrarse en su nueva profesión: funcionario de la administración como Policía Local en Madrid.

Mora terminó opositando. Tomó la decisión de apostar por prepararse las oposiciones para obtener una plaza de Policía Local en el municipio de Alcobendas, siguiendo así los pasos de su chica. Macarena ya hace tres años que tiene su plaza como policía en San Sebastián de los Reyes, y ha sido su gran consejera.

Pero, más allá de su trabajo estable, su relación sentimental y su pasado televisivo, Mora es un auténtico 'magnate' inmobiliario. Cuenta con varias propiedades en Valencia, su ciudad natal. Muchas de ellas las tiene en alquiler. Obtiene de ahí una importante fuente de ingresos. Además, tiene acciones en una empresa de restauración.

En el podcast de Pascual Ariño - Inversión en Vivienda, Mora confesaba que "he podido ganar 4 o 5 millones de euros". "Una cosa es ganarlos y otra es que te queden en la cuenta y ahorrarlos". Una mitad se ha ido a impuestos del estado y "la otra mitad, pues he gastado mucho dinero en coches, en mujeres, en fiestas y también mucho dinero lo he malgastado", contaba con total sinceridad.

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"Me gustaría tener 20 pisos. Te va a tocar currar un poco más. El problema de esto es que yo soy una persona muy ambiciosa. El problema es que tú te marcas una meta y cuando llegas a la meta quiero más".

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