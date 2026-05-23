Ana Obregón se rompe en la boda "de las favoritas de Aless": ha llegado sola al enlace

La familia García Obregón se ha reunido de nuevo en un acontecimiento familiar con motivo de la celebración del enlace de Marta García Obregón, hija de Juancho -hermano mayor de Ana Obregón- y de Marta Vázquez de Castro, con Iago Álvarez Navarro. Una boda que ha trasladado a la familia hasta el Real Sitio de San Ildefonso, en Segovia, donde han decidido casarse. Ana Obregón ha sido una de las más elegantes con un outfit firmado por Alejandro de Miguel en azul celeste.

A su llegada, la presentadora no ha podido evitar su emoción. Su hijo Aless siempre presente y más en estas reuniones familiares cuando las ausencias son más sonadas. "Es un día súper emocionante, adoro a mi sobrina, Martita era de las primas favoritas de Aless y bueno*", explicaba sin poder evitar romperse. Además, confesaba que tenía "sentimientos encontrados" y que a su hijo "le hubiera encantado" vivir la boda de su prima.

Ana Obregón ha llegado sola al enlace de su sobrina. En esta ocasión ha preferido dejar a la pequeña Ana Sandra en casa porque iba a ser un día cansado para su corta edad. Quienes sí han estado, además de otros familiares y amigos han sido, Javier García Obregón con su mujer, María Tevenet; su hijo Javi y su mujer Eugenia; las hermanas García Obregón, Celia y Amalia, con sus hijas; y por supuesto Juancho García Obregón hijo, encantado de celebrar la boda de su hermana.

Juancho padre ha ejercido de orgulloso y feliz padrino y ha llegado con su hija Marta, desvelándose entonces el secreto mejor guardado de una boda, el vestido de la novia. Un diseño formado por un cuerpo y una falda con caída, y en vez de velo, Marta ha preferido ir con mantilla.

El pasado 13 de mayo de cumplieron seis años del falleciemiento del hijo de Ana Obregón. La que fue su novia durante varios meses en 2011 -una relación que posteriormente se convirtió en una gran amistad- Susana Guasch, le ha dedicado unas desgarradoras y emotivas palabras.

La actriz ha visitado el Festival de Cine de Málaga para presentar su nuevo corto, 'Tenéis que verlo', y, al ser preguntada por Aless, ha confesado que le recuerda "con pena, claro. ¿Qué vamos a hacer? Es horrible. Que alguien tan joven tenga que pasar por eso y que los de alrededor tengan que sufrirlo... La verdad que no le deseo ese mal trago y esa enfermedad, que por desgracia nos acompaña mucho, a nadie".

"En realidad hace como mucho y poco a la vez, yo qué sé, pues con todo mi cariño y mi respeto y con pensamientos muy positivos hacia eso, dentro del horror que fue y que es, y que tenga que pasar con gente tan joven, la verdad" ha expresado emocionada.