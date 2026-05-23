El rotundo zasca de Juan del Val a los conciertos de Bad Bunny: "Pagas una pasta y te lo pasas regular"

Bad Bunny ha desatado una auténtica locura en su desembarco en España. El artista puertorriqueño arrancó su esperada gira nacional en un abarrotado Estadi Olímpic de Barcelona, haciendo vibrar a la friolera de 59.000 personas al ritmo de temazos como 'Dtmf', 'Callaíta' o 'Yonaguni', y contando además con un gran número de invitados VIP, entre los que sorprendió Marc Giró. Sin embargo, no todo fueron luces en el show; los problemas de espacio incendiaron las redes sociales y el debate no tardó en saltar al plató de 'La roca' en laSexta.

Ha sido Juan del Val quien, con su habitual tono irónico y sin pelos en la lengua, ha puesto el dedo en la llaga sobre lo que realmente supone asistir a este tipo de eventos multitudinarios. Tras ver los vídeos de los fans completamente enlatados a pesar de haber pagado una entrada exclusiva, el escritor y polemista sentenció que ir a ver al 'Conejo Malo' "tiene más el decir 'yo he vivido la experiencia' que por la propia experiencia".

Para el colaborador de Nuria Roca, este tipo de citas musicales están muy sobrevaloradas en lo técnico: "Creo que los conciertos, este tipo de conciertos, se oyen mal", afirmó tajante ante la mirada de sus compañeros de mesa.

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Del Val no se quedó ahí y lanzó un dardo directo por los excesivos precios y el sonido: "Una cosa es un estadio de estos, pero insisto, es que no se oyen bien. Pagas una pasta y dices 'he estado en el concierto de Bad Bunny', pero tú en el concierto te lo has pasado regular", zanjó de manera rotunda.