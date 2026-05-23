Comunicado de Alejandra Rubio tras lo ocurrido con las ventas de su novela: "¿Quién va a ser el descerebrado que pierda un momento de su vida en leer esto?"

Dos meses después de anunciar que se tomaba un tiempo alejada de la televisión y tras una semana convertida en escritora, Alejandra Rubio ha regresado al medio de comunicación en el que el clan Campos ha hecho carrera, incluida ella. Emulando al gran Francisco Umbral casi parafraseando su mítica oración, la hija de Terelu explicaba así los motivos por los que volvía al plató de 'De Viernes': "Mi intención es hablar de mi libro y me habéis invitado", indicaba, añadiendo que entendía que también se le preguntasen sobre otros aspectos de su vida.

Presumiendo de su tripita de embarazada con un look premamá de lo más chic, la nieta de María Teresa Campos confesaba que está "más tranquila": "Con cosillas, pero en general bastante bien". Alejandra y Carlo Costanzia ampliarán la familia a finales de año y esperan una niña, aunque en un primer momento, todos esperaban que fuera otro niño: "Todavía no hemos elegido el nombre, me toca a mí", aclaraba antes de explicar la gran responsabilidad que tiene sobre sus hombros al tener que escoger uno "que le guste a todo el mundo".

En ese momento Terelu Campos, ejerciendo de orgullosa madre y abuela, aclaraba que Alejandra tenía sobre todo una lista de nombres de niños porque todos tenían claro que era el sexo del bebé, aunque luego la sorpresa ha sido otra. Y a eso hay que añadirle, según la presentadora, que su hija es una amante de los "nombres raros", a lo que Alejandra ha apostillado que "todos los del mundo".

Sesenta días después de su retirada de la televisión, Alejandra Rubio se sentaba en el plató del programa de Bea Archidona y Santi Acosta, donde su primer libro fue sometido al duro examen de los colaboradores. Del mismo modo, la novia de Carlo Costanzia reaccionó a algunas de las críticas más duras que han hecho sobre su debut literario algunos de sus compañeros de profesión.

"No voy a perder tiempo en leer algo que no me aporta nada. ¿Qué va a aportar Alejandra Rubio? ¿Quién va a ser el descerebrado que pierda un momento de su vida en leer esto?", fueron las demoledoras declaraciones de Pipi Estrada a las que Alejandra respondió: "Dice que quién va a perder el tiempo comprando mi libro, pues ya vamos por la segunda edición. Estoy súper contenta".

Por alusiones directas, Pipi Estrada ha respondido a Alejandra Rubio en el programa de Emma García: "Me sorprendió porque aquí todos tenemos opiniones", ha dicho el colaborador, antes de desvelar la razón por la que no tiene ninguna intención de leerse el libro de Alejandra: "Es la alumna de Megan Maxwell, la gran escritora romántica, creo que debería leerla un poco más para que todo lo que escriba tenga un poco de menos frivolidad".