Ester Expósito reaparece en Cannnes tras las últimas polémicas como una diva del cine clásico

La actriz Ester Expósito se encuentra en uno de los momentos más dulces, convirtiéndose en uno de los rostros más cotizados a nivel internacional, especialmente en el país vecino, donde su pareja, Mbappé es una estrella. De ahí que, gracias a su profesión, su presencia en el Festival Internacional de Cine de Cannes haya estado más que justificada, aunque no presentara proyecto. Su paso por el festival ha sido todo un éxito, sus estilismos han estado más que a la altura de las circunstancias con un aire hollywoodiense que la han confirmado como una de las más elegantes.

Su paso por el festival cinematográfico galo le ha impedido acompañar a Mbappé en la presentación de un nuevo reloj de lujo. Por el momento, y a pesar de ser la pareja del momento, ambos prefieren llevar su relación en la intimidad. No se esconden, se les ha visto disfrutando de la noche parisina, de una escapada romántica en la costa italiana y a la actriz animando al futbolista en uno de los palcos del Bernabéu. Pero prefieren no pronunciarse sobre la historia de amor que están viviendo.

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A su regreso de Cannes, Ester Expósito optó por el silencio. Bajo un halo de diva del cine clásico, con un outfit blanco, sin quitarse las gafas de sol, llevando su propio equipaje y su móvil en la mano, la actriz se limitó a esbozar una tímida sonrisa ante la batería de preguntas, agradeciendo que se le alabara el estilazo derrochado sobre la alfombra roja de la Croisset.