Comunicado de Alejandra Rubio tras lo ocurrido con su novela en las últimas horas: "No sé qué va a ser de mi vida"

Bien sabe Alejandra Rubio que haga lo que haga va a suponerle aplausos de sus seguidores y críticas de sus detractores, pero hay quienes cambian de opinión y pasan de lanzar un dardo directo a la hija de Terelu Campos haciendo referencia al 'nivel cultural' de nuestro país, al lado opuesto y aplaudir su buen hacer en el campo de la literatura.

Esa no es otra que Carmen Lomana. Mientras aún resuena su "pues fíjate el nivel cultural que tenemos en España" al saber que Alejandra había sacado a la venta su primera novela, ahora la socialité parece haber reculado tras las críticas surgidas por su comentario. "Pero yo no he dicho nada malo, digo ¡qué bien! Yo no sabía que era una gran escritora, la verdad, no lo sabía, porque me dijeron que iba fenomenal".

Dando el tema por zanjado, Carmen Lomana pasa del clan Campos al Pantoja y reacciona a la última polémica sucedida en Cantora cuando Kiko Rivera acudió a la finca a recoger las pertenencias familiares que aún quedaban en la casa. "¡Qué desagradable! No, bueno ¡qué horror! ¡Qué pena! ¿Pero puede hacerlo?", preguntaba.

Lomana se extrañaba al conocer que Kiko supuestamente había roto la cancela para poder llegar a la vivienda y así tener acceso a su casa: "Esta gente siempre hace cosas raras, o sea, de repente venden una casa, luego va él a sacar todo, no sé qué. Cosas raras, gente muy rara".

Regreso

Sesenta días después de que Alejandra Rubio anunciase su retirada de la televisión, la hija de Terelu Campos ha reaparecido en '¡De viernes!' dispuesta a responder a todas las críticas que ha recibido tras tomar la decisión de alejarse de los platós. Asimismo, la famosa ha desvelado la razón detrás de su vuelta. En el plató, Alejandra Rubio ha revelado la razón de su reaparición: "Estoy haciendo promoción de mi libro y para eso he venido. Para mí es algo importante y me encantaría compartirlo y cuanto mas visibilidad mejor. Mi objetivo es intentar obtener beneficios del libro y que vaya lo mejor posible. Es algo en lo que he trabajado mucho y me gustaría que eso saliera adelante. Parte de escribir un libro también es la promoción".

Asimismo, Alejandra Rubio ha defendido que nunca buscó recibir un trato diferente al de sus compañeros, sino sentirse escuchada: "Llegó un punto que no se escuchaba lo que yo decía. Me veía en una situación de la que no sabía salir de ese bucle infernal", ha confesado, insistiendo en que su malestar respondía a una situación personal.

Aunque por el momento no entra en los planes de Alejandra regresar a los platós, no cierra la puerta: "No sé qué va a ser de mi vida. Ahora mismo no me voy a sentar la semana que viene en plató diariamente, pero igual dentro de un mes sí, no te lo voy a asegurar"