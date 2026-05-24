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Última hora del estado de salud de José Luis Gil tras años lejos de la pequeña pantalla: "Ojalá una cura"

Las muestras de cariño quedan patentes en las redes sociales y en las palabras que le dedican tras lo ocurrido

Última hora del estado de salud de José Luis Gil tras años lejos de la pequeña pantalla: &quot;Ojalá una cura&quot;

Última hora del estado de salud de José Luis Gil tras años lejos de la pequeña pantalla: "Ojalá una cura"

Manuel Riu

Una vez más Irene Gil, hija del actor José Luis Gil, ha sido la encargada de compartir noticias sobre su padre. En esta ocasión la reaparición del queridísimo intérprete en redes sociales ha sido por una buena causa, ya que ha recibido un galardón muy significativo. "Gracias ELA-España por el reconocimiento, misión cumplida, premio entregado a José Luis Gil. 25 años luchando para dar visibilidad, para apoyar la investigación y para dar soporte y consuelo a familias que sufren", comienza escribiendo Irene en el post. "Ojalá no tengáis que cumplir más aniversarios, ojalá una cura", continúa con un deseo de toda la familia.

En la imagen, José Luis Gil aparece junto a su hija sujetando el premio con una mano y con otra señala la enorme caja de bombones que tiene Irene en las manos, dando pistas de la procedencia del obsequio: "Y Cristina Medina una alegría verte, eres una tía enorme y buena gente. Mientras tanto, gracias infinitas por vuestra entrega y cariño".

La actriz que interpretaba a 'Nines' en 'La que se avecina' parece que ha sido una de las últimas visitas que ha recibido José Luis Gil. Desde que sufrió el accidente cerebrovascular que le retiró de su profesión, sus compañeros han preferido guardar un discreto silencio en torno a su estado de salud, dejando a su familia la elección de explicar cómo evoluciona el inolvidable 'Enrique Pastor'. Las muestras de cariño quedan patentes en las redes sociales y en las palabras que le dedican en sus entrevistas.

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José Luis Gil, uno de los actores más queridos de la ficción española, sufrió un ictus isquémico en plena pandemia que le obligó a detener en seco su carrera profesional. El inolvidable Juan Cuesta de Aquí no hay quien viva y Enrique Pastor en La que se avecina vive desde entonces un proceso lento y lleno de incertidumbre. Mientras tanto, los fans continúan enviando mensajes de ánimo, recordando los inolvidables papeles de José Luis Gil y esperando con ilusión que algún día pueda regresar a los escenarios. Su nombre sigue siendo sinónimo de talento, humor y carisma, y aunque su vida haya cambiado para siempre, su legado en la televisión española permanece intacto.

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