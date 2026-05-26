Adiós a Alejandra Rubio por lo ocurrido tras su libro: "Para hablar mal de su familia"

La vuelta de Alejandra Rubio a un plató de televisión tan solo dos meses después de anunciar su retirada para disfrutar de su segundo embarazo lejos del foco mediático, ha reabierto su 'conflicto' con José María Almoguera. Y es que a pesar de que la hija de Terelu Campos aseguró que había invitado a toda su familia a la presentación de su primera novela en la próxima Feria del Libro de Madrid -apuntando que le había dicho a su tía Carmen Borrego que su primo era más que bienvenido al evento-, el nieto de María Teresa Campos ha revelado que no es así.

Muy molesto, ha reaparecido este lunes en 'El tiempo justo' y, reconociendo que parece que Alejandra ya no le considera parte de su familia aunque no sabe qué le ha hecho, ha desvelado que su prima le mandó la invitación para acudir a la firma de su libro el sábado por la mañana, horas después de decir en '¡De viernes!' que sí le había invitado aunque cuando le mandó el 'flyer' del acto a Carmen ésta le habría dicho que se lo mandase por favor a sus primos, y tan solo lo habría recibido Carmen Rosa y no José María.

Visiblemente afectada, Carmen se ha pronunciado en 'Vamos a ver'. sobre este nuevo frente abierto entre su hijo y su sobrina. "Llega un momento que da la sensación, o a mí por lo menos me la da, de que mi hijo y yo somos los que constantemente nos sentamos en un plató a hablar de la familia. Yo trabajo en televisión como el resto de mi familia, y si vengo a trabajar y me ponéis esto tengo que contestar" ha explicado, dejando entrever que está cansada de que el foco siempre se ponga en ella o en su hijo

Y aunque ha aclarado que no quiere problemas ni con Alejandra ni con Terelu, sí ha dado la cara por José María dejando claro que "lo único que ha dicho es la verdad". "Estoy cansada de que se le trate de una manera que no se trata a los demás, estoy cansada de que se diga que está ahí para hablar mal de su familia" ha confesado, confirmando así que cuando su sobrina le mandó la invitación fue ella la que le pidió "por favor" que se la enviase también a sus primos. "Se la manda a mi hija pero a mi hijo no. A mi hijo se le manda después de hablar en '¡De viernes!'. No es ningún drama pero la verdad llega un momento en el que no sabemos que hacer" ha desvelado.

"Yo no tengo ningún tipo de problema con Alejandra, que tenga mucho éxito, que firme muchísimos libros, que disfrute de esa familia tan bonita que ha formado, que está embarazada, que disfrute y no se enganche en cosas que no tienen ninguna importancia" ha añadido, sin ocultar que aunque en un principio le dijo a la joven que iría "seguro" a la presentación del libro, ahora ya no lo tiene tan claro "porque no sé si voy a poder".