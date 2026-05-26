'Pasapalabra'
Christian Gálvez rompe su silencio sobre la sentencia que prohíbe a Antena 3 emitir 'El Rosco' como prueba final de 'Pasapalabra'
El mítico presentador reacciona al último varapalo judicial contra Antena 3 y la posible vuelta de la prueba estrella a Mediaset
Kevin Rodríguez
El Tribunal Supremo hizo temblar a la televisión la semana pasada cuando confirmaba que Atresmedia no puede seguir emitiendo 'El Rosco' dentro de 'Pasapalabra, ratificando la sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona de 2022 que dictaminó que la mítica prueba final pertenece a la productora holandesa MC&F y no a ITV Studios. Tras este terremoto, todas las miradas se han puesto en Christian Gálvez, antiguo presentador del concurso.
El presentador, que capitaneó el concurso en Telecinco desde 2007 hasta su abrupto final en la cadena en 2019 —precisamente por otro litigio de derechos—, se ha pronunciado por primera vez ante las cámaras de las agencias de comunicación sobre este nuevo y sorprendente escenario.
Al ser preguntado por el dictamen que obliga a Antena 3 a prescindir de la joya de la corona de sus tardes, Gálvez ha optado por la prudencia, reconociendo que le ha pillado por sorpresa: "No te puedo decir porque me he enterado como vosotros y creo que me he quedado como toda la gente de decir 'uff, otra vez'. Y nada más", ha asegurado con naturalidad.
El madrileño prefiere no aventurarse sobre el futuro que le depara al concurso, que ahora se encuentra en una encrucijada legal idéntica a la que él mismo vivió en Fuencarral: "Es verdad que no sé cómo sigue todo eso y qué va a pasar en todo esto. Pero es que la Justicia es quien tiene la última palabra. La tuvo una vez y ahora la tiene otra. Y es que no tengo ni idea", ha sentenciado de forma tajante.
La actual resolución judicial ha dado un vuelco absoluto a la situación, dando la razón tanto a MC&F como, indirectamente, a Mediaset. Y es que el grupo de Fuencarral se guardaba un as bajo la manga: ambas compañías firmaron un acuerdo hace año y medio. En este pacto se blindaba que, si la justicia fallaba a favor de los holandeses, sería Telecinco quien recuperaría los derechos para poner en marcha un nuevo concurso con 'El Rosco' como plato principal. Por su parte, Antena 3 se vería obligada a eliminar la prueba y sustituirla por otra.
A pesar del dictamen del Supremo, 'Pasapalabra' sigue liderando cada tarde en Antena 3 sin cambios aparentes por una cuestión de plazos legales. Tal y como explican expertos jurídicos, "la ley dice que no se despacha ejecución hasta que no pasan 20 días hábiles desde la notificación de la sentencia a la parte ejecutada".
De este modo, Atresmedia estirará el chicle al máximo permitiéndose emitir la prueba durante este periodo de gracia. Una vez agotado el plazo, la parte demandante podrá "interponer la demanda de ejecución para obligar al condenado a su cumplimiento". Será entonces cuando se desate la verdadera batalla: ver cómo se reinventa el 'Pasapalabra' de Roberto Leal y si asistimos al renacer de 'El Rosco' en las pantallas de Mediaset.
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