'Pasapalabra'
Roberto Leal y Cristóbal Soria sellan una porra para el Mundial con durísimo castigo para el perdedor: "Se te ha ido la pinza"
El tertuliano de 'El Chiringuito de Jugones' visitó 'Pasapalabra' y retó al presentador con un pacto que les obligará a pasar por el plató del rival con ropa "prohibida"
Kevin Rodríguez
La fiebre por el Mundial de fútbol ya se vive de lleno y nadie quiere quedarse fuera de las quinielas. El último gran momento futbolero se ha vivido en el plató de 'Pasapalabra', donde el colaborador de 'El Chiringuito de Jugones', Cristóbal Soria, acudió como invitado y no dudó en arrastrar al presentador, Roberto Leal, a una de las porras más comprometidas y divertidas que se recuerdan en el concurso de Antena 3.
Aprovechando la cercanía de la gran cita mundialista, Soria sacó un papel y un sobre en mitad del programa para lanzar un órdago al conductor sevillano: "Yo quiero que tú y yo hagamos una apuesta. Escribamos aquí quiénes van a ser los finalistas del Mundial y quién va a ganar. Lo metemos aquí y se queda guardado sin que ninguno vea lo del otro", proponía el tertuliano, dejando en manos de Leal el castigo para el perdedor.
Roberto Leal, lejos de achantarse, aceptó el guante de inmediato y propuso una penitencia que tocó la fibra más sensible del exdelegado del Sevilla FC: "Si gano yo, tú vas a 'El Chiringuito' con una camiseta de Vinicius", soltó el presentador desatando las risas del público.
La reacción de Soria, archiconocido por sus habituales puyas al jugador del Real Madrid, no se hizo esperar: "A ti se te ha ido la pinza", espetó indignado, aunque tardó pocos segundos en contraatacar con un dardo directo al corazón futbolístico de Roberto Leal, reconocido aficionado del Sevilla: "Vale, y si gano yo, tú vienes a 'El Chiringuito' con una camiseta del Real Betis Balompié".
"Ya estamos jugando con palabras mayores... pero acepto" reaccionó el presentador, declarado de manera abierta fan del Sevilla y que tendrá que enfudarse la equipación del eterno rival en el programa de Josep Pedrerol si la suerte no le acompaña.
Por último, el conductor de las tardes de Antena 3 quiso sellar el pacto de forma solemne de cara a los próximos meses: "Lo metemos aquí ante notario, que es la audiencia de 'Pasapalabra', que no hay mejor notario que ese. Lo abriremos justo después del Mundial", zanjó Leal guardando el sobre bajo llave.
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