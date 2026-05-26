Sara Carbonero comparte una desgarradora confesión en pleno proceso de duelo por la muerta de su madre: "A veces me desbordo por el dolor punzante e irremediable"
La periodista se ha abierto en canal con su comunidad digital con una profunda reflexión
EP/E.F
Sara Carbonero continúa haciendo frente a uno de los momentos más complicados de su vida. El pasado mes de abril, su madre, Goyi Arévalo, fallecía tras hacer frente a una larga enfermedad. Un duro revés para la periodista, quien siempre ha presumido de la inquebrantable relación con su progenitora, su pilar fundamental.
Un doloroso proceso de duelo
Casi dos meses después de la fatídica noticia, ha vuelto a echar mano de sus redes sociales para sincerarse con su comunidad digital sobre el durísimo proceso de duelo que está atravesando. Tras un fin de semana de desconexión en Galicia junto a su novio, José Luis Cabrera y su hijo, Martín, la periodista ha querido abrirse en canal y compartir una significativa y desgarradora reflexión sobre el doloroso trance que está atravesando tras haber perdido a una de las personas más importantes de su vida.
"Estos días conviven en mí muchas 'Saras'", ha comenzado. "La que piensa que nada tiene sentido, la que se enfada con el mundo, pero también la que da gracias por todo lo vivido y se ilusiona con sus hijos, con el amor y con la vida en general. La que llora, la que ríe, la que aprecia cada segundo y cada detalle. La que no da nada por sentado, la que piensa 'qué injusto'. La que no sabe cómo seguir y la que se pone el mundo por montera para que los míos me vean bien. Cada día lidio con todas ellas y las abrazo", ha confesado intentando describir la vorágine de emociones con las que tiene que convivir día tras día desde la pérdida de su madre.
"Dicen que la cara es el espejo del alma y mi alma está rota pero sanará", ha admitido, continuando con su descripción de 'esta Sara' que está descubriendo tras el fallecimiento de su madre: "Soy tormenta y soy calma. Soy una montaña rusa, soy intensa siempre. A veces me desbordo por el dolor punzante e irremediable. Otras me pido paciencia porque vendrán tiempos mejores. Soy un caos, la melancolía andante y comparto mi sentir por si puede ayudar a alguien" ha expresado, revelando el motivo por el cual ha decidido abrirse en canal con toda su comunidad digital.
Y, aunque reconoce que "amanezco, me quiero, me cuido, y respiro sin más pretensiones que despertar cada día", ha querido agradecer "cada mensaje de cariño y gesto bonito, que han sido muchos" que ha recibido en este mes y medio que ha pasado desde la muerte de Goyi.
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