Confirman cuándo se podrá ver en la televisión la última película de Torrente / .

Torrente Presidente, la última película de la saga Torrente que firma Santiago Segura, fue el cuarto film más taquillero de todos los tiempos. Y muchos se preguntaban cuándo podría verse en la televisión, pues ya se ha confirmado la fecha.

Y es que la plataforma Netflix se hizo con los derechos de la película de Segura y hasta ahora sólo se conocía que llegaría este verano a las pantallas.

Pues bien, Netflix ha dado un paso más allá y ha confirmado a través de sus redes sociales cuándo estrenará la película, y será el próximo 26 de junio.

La película de Santiago Segura ha sido un auténtico éxito, sembrado con una campaña de promoción en la que poco se conocía del film hasta que se estrenó.

Estreno

De hecho, no hubo un pase de prensa especial para poder visionar la película antes de tiempo y tampoco hubo un estreno por todo lo alto, al menos hasta que todo el mundo pudo ver la película. El estreno con famosos y el cartel final de la película se presentaron a la semana siguiente, una vez que el film ya se había convertido en un éxito de taquilla.