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Ivonne Reyes, evacuada de urgencia de ‘Supervivientes’ tras una aparatosa caída: peligra su continuación en el concurso
La concursante tuvo que ser atendida por el equipo médico después de dañarse una pierna durante el juego de recompensa
Carlos Merenciano
‘Supervivientes: Tierra de nadie’ vivió este martes uno de sus momentos más delicados de la edición. Ivonne Reyes tuvo que ser evacuada de urgencia tras sufrir una aparatosa caída durante una prueba de recompensa en Honduras. La concursante se hizo daño en una pierna y el equipo médico decidió apartarla del juego para realizarle las pruebas necesarias.
El accidente se produjo durante un circuito de obstáculos sobre el agua. Ivonne competía junto a Aratz Lakunza y Alvar Seguí de la Quadra-Salcedo cuando, en una de las fases de la prueba, debía escalar una pared de red y saltar al otro lado para continuar el recorrido. La caída llamó la atención incluso desde plató, donde Ion Aramendi reaccionó con un “¡Cuidado! Menuda caída”.
Aunque en un primer momento no parecía grave, la situación cambió rápidamente. María Lamela fue la primera en advertir que la venezolana se había hecho daño y preguntó si estaba bien. La realización cambió entonces a una imagen general de la playa mientras se escuchaban los gritos de dolor de la superviviente: “Mi pierna, mi pierna...”. Poco después, la presentadora desde Honduras cortó la conexión: “Parece que Ivonne Reyes se ha hecho daño. Vamos a ver cómo está y enseguida volvemos”.
A la vuelta, Ivonne ya no estaba en la zona de juegos. Lamela ofreció entonces el primer parte médico: “Acabamos de recibir el parte médico de Ivonne Reyes, las primeras informaciones que nos aporta este equipo médico tras observarla es que han visto que se ha hecho daño en una pierna y por eso han decidido evacuarla y hacerle todas las pruebas pertinentes”. Ion Aramendi insistió desde plató en que la concursante estaba “en buenísimas manos”.
Ya al final de la noche, el programa actualizó su estado. “Ivonne Reyes está en estos momentos en el hospital junto al equipo médico, está realizándose todas las pruebas pertinentes y el jueves conoceremos el resultado y el dictamen médico, sabremos si podrá continuar en la aventura o tendrá que abandonar ‘Supervivientes’”, explicó María Lamela.
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