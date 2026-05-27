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Ya es oficial, Telecinco confirma que emitirá el rosco de Pasapalabra

Antena 3 podrá seguir con su concurso estrella, pero sin la prueba final

Ya es oficial, Telecinco confirma que emitirá el rosco de Pasapalabra

Ya es oficial, Telecinco confirma que emitirá el rosco de Pasapalabra / Antena 3

Benito Domínguez

Tras una semana de rumores, finalmente Telecinco ha confirmado el regreso del rosco de Pasapalabra a la cadena. Antena 3, por su parte, podrá seguir emitiendo su concurso estrella, pero sin la prueba final.

Y es que Mediaset, la empresa propietaria de Telecinco, ha hecho una publicación en sus redes sociales donde asegura que comienza a preparar "un nuevo programa que incluirá el rosco como elemento final y principal".

Tras la sentencia judicial que obligaba a Antena 3 a dejar de emitir la prueba final de Pasapalabra, se rumoreó que Mediaset podía haber alcanzado un acuerdo con la empresa propietaria del rosco para llevar a cabo otro concurso con esta prueba.

Eso sí, no será Pasapalabra, ya que ese programa, de momento, pertenece a Antena 3. Esta última cadena, por su parte, tendrá que crear una nueva prueba final que no tenga nada que ver con el rosco, tal y como se ha hecho ya en otros países como en Francia, donde Pasapalabra no tiene el rosco, sino otra prueba similar en la que participan los dos concursantes al mismo tiempo.

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Sin embargo, hay otros países, como Argentina, donde se sigue emitiendo Pasapalabra con el rosco como prueba final.

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