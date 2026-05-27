Última hora sobre el estado de salud de Pepa Flores: "Tengo todo lo que quiero en la vida"
Esto es lo que ha ocurrido
E. P.
Tras las últimas noticias que alarmaban sobre el estado de salud actual de Pepa Flores, la icónica actriz y cantante ha salido de su retiro para confirmar que se encuentra bien y acabar así con las especulaciones. En esta ocasión ha sido el programa 'Y ahora Sonsoles' el que ha podido ponerse en contacto con ella tras más de veinte años sin aparecer públicamente.
"Estoy bien, gracias a Dios", asegura Pepa Flores frente a las cámaras del programa incrédula por el gran revuelo mediático que se ha formado. Además, confirma que han sido sus hijas las que le han puesto en conocimiento sobre todo lo que estaba sucediendo: "No sabía nada". Feliz con su día a día en el que ha decidido apartarse por completo del foco mediático que un día protagonizó como Marisol, Pepa dejaba muy claro que no necesita nada más: "Tengo todo lo que quiero en la vida, gracias a todo el mundo por interesarse".
Rumores
Acabando por completo con los rumores sobre su salud, Pepa ha reaparecido muy tranquila y paseando por las calles de Málaga donde reside junto a su hija Celia que es la encargada de cuidarla desde el fallecimiento del que fuera su pareja durante más de treinta años, Massimo Stecchini.
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