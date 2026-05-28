La hija de Jesulín de Ubrique reaparece tras hablar de su deseo de ser una "superestrella"
Esto es lo que ha ocurrido
En medio de una gran expectación, el equipo del nuevo programa de Antena 3, La Caja Amarilla, continúa con el rodaje en distintas localizaciones sin desvelar muchos detalles de su formato, que promete convertirse en uno de los estrenos más comentados de la temporada.
Una de las participantes que más interés está generando es Julia Janeiro, hija de María José Campanario y Jesulín de Ubrique. La joven, de 23 años, ha crecido durante años alejada del foco mediático tras decidir, al alcanzar la mayoría de edad, mantener un perfil bajo y no exponerse públicamente.
Sin embargo, recientemente ha cambiado de postura y ha comenzado a reaparecer en medios y proyectos televisivos, abriendo una nueva etapa en su carrera.
Juls fue vista saliendo de una de las grabaciones escoltada por el equipo de producción y tratando de evitar ser captada por las cámaras de la prensa. Su presencia ha generado aún más interés después de haber aparecido recientemente en una portada de revista en la que aseguraba su intención de convertirse en "una superestrella", unas declaraciones que no han pasado desapercibidas.
Antena 3
Su participación en La Caja Amarilla forma parte del casting de este nuevo formato de Antena 3, que ha sorprendido por la mezcla de perfiles conocidos y mediáticos. En el programa comparte espacio con otros rostros como Tamara Gorro, Marta Pombo, Adrián Lastra, Norma Duval, Colate Vallejo-Nágera, Ana Guerra, Edu Aguirre, Eduardo Navarrete, Gemma Mengual, Ricky Merino y Miguel Lago, entre otros.
- El BOE hace oficial la ITV cada seis meses: recoge la norma para los vehículos con más de 10 de antigüedad
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el juego de cojines de terraza para butaca más barato del mercado: por solo 8,99 euros el pack
- La multas de 1.000 euros que van a recibir en el buzón miles de conductores tras lo ocurrido en 2025: sanciones firmes con pérdida de puntos
- La orquesta más grande de España, con un escenario mayor que una piscina olímpica, actuará el 28 de junio en un pueblo de Asturias
- Madrugada sangrienta en Gijón: cuatro heridos por apuñalamiento de reyertas diferentes y tres detenidos en Fomento
- Toda Asturias estará mañana en alerta a partir de las dos de la tarde: la AEMET pronostica 'tormentas fuertes con granizo y rachas muy fuertes de viento
- Un instituto de Oviedo, el primer centro educativo de Asturias en cancelar las clases presenciales por la ola de calor extremo: 'Estamos en una zona con mucha humedad y el edificio es antiguo
- La saga centenaria que fundó un confitero leonés en Oviedo y se inspira ahora en París