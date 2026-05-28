La hija de Jesulín de Ubrique reaparece tras hablar de su deseo de ser una "superestrella"

En medio de una gran expectación, el equipo del nuevo programa de Antena 3, La Caja Amarilla, continúa con el rodaje en distintas localizaciones sin desvelar muchos detalles de su formato, que promete convertirse en uno de los estrenos más comentados de la temporada.

Una de las participantes que más interés está generando es Julia Janeiro, hija de María José Campanario y Jesulín de Ubrique. La joven, de 23 años, ha crecido durante años alejada del foco mediático tras decidir, al alcanzar la mayoría de edad, mantener un perfil bajo y no exponerse públicamente.

Sin embargo, recientemente ha cambiado de postura y ha comenzado a reaparecer en medios y proyectos televisivos, abriendo una nueva etapa en su carrera.

Juls fue vista saliendo de una de las grabaciones escoltada por el equipo de producción y tratando de evitar ser captada por las cámaras de la prensa. Su presencia ha generado aún más interés después de haber aparecido recientemente en una portada de revista en la que aseguraba su intención de convertirse en "una superestrella", unas declaraciones que no han pasado desapercibidas.

Antena 3

Su participación en La Caja Amarilla forma parte del casting de este nuevo formato de Antena 3, que ha sorprendido por la mezcla de perfiles conocidos y mediáticos. En el programa comparte espacio con otros rostros como Tamara Gorro, Marta Pombo, Adrián Lastra, Norma Duval, Colate Vallejo-Nágera, Ana Guerra, Edu Aguirre, Eduardo Navarrete, Gemma Mengual, Ricky Merino y Miguel Lago, entre otros.