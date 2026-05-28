¿Qué se sabe del nuevo proyecto de Tamara Gorro con la hija de Jesulín?: salen a la luz las primeras imágenes del rodaje
Ambas se han mostrado muy cercanas
Inmersas en su nuevo proyecto profesional que está creando una gran expectación, así se han dejado ver Tamara Gorro y Juls Janeiro durante una larga jornada de rodaje por las calles de Barcelona. Al igual que el resto de sus compañeros, Tamara y Juls se están dejando al piel durante unos días de rodaje especialmente intensos para el nuevo formato de Antena 3, 'La Caja Amarilla'.
Aunque por el momento se desconocen los detalles de cómo será el nuevo programa que promete convertirse en uno de los más seguidos de la temporada, sus concursantes están llevando su trabajo con la mayor discrección posible creando así una gran expetación. En esta ocasión, eran Tamara Gorro y Juls Janeiro las que se dejaban ver durante uno de los descansos del rodaje presumiendo de amistad complicidad. Muy cercanas, ambas intercambiaron confidencias acompañadas de parte del equipo de producción que se encargó de que estuviesen lo más cómodas posible.
A juzgar por las imágenes, esta nueva aventura profesional no está siendo nada fácil para Tamara que tuvo que recurrir a la ayuda de una muleta para poder caminar con mayor facilidad. Finalmente, ella y Juls aprovechaban para descansar en una de las furgonetas de producción. A la espera de poder conocer todos los detalles sobre esta nuevo formato y disfrutar de las sorpresas que tienen preparadas para la pequeña pantalla, sí que conocemos la lista completa de concursantes que están viviendo esta nueva aventura. Este es el caso de Marta Pombo, Norma Duval, Edu Aguirre, Eduardo Navarrete, Ana Guerra o Ricky Merino, entre otros.
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