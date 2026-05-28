Última sobre el preocupante estado de salud de Bertín Osborne: "Alarmante, está en cama"

Bertín Osborne ha sufrido un nuevo bache en su estado de salud. Inmerso en las grabaciones del programa en el que concursará junto a su hija Eugenia Osborne, 'Noche de familia' -que se estrenará próximamente en Antena 3-, y en plena gira de despedida tras anunciar su retirada de los escenarios este 2026 después de cuatro décadas de carrera musical, los compromisos profesionales del cantante están en el aire después de salir a la luz la enfermedad que le tiene en cama y con una fiebre bastante alta desde hace varios días.

Ha sido su representante Susana Uribarri la que ha dado la última hora sobre la salud de Bertín este miércoles en 'Y ahora Sonsoles' cuando se ha hablado de que el ex de Fabiola Martínez no estaría atravesando un buen momento. Y aunque ha querido lanzar un mensaje tranquilizador asegurando que "no es alarmante" lo que le pasa, sí ha reconocido que "está en cama con una neumonía bastante aguda y bastante fiebre".

Una enfermedad que si bien no es preocupante, sí podría obligarle a posponer los conciertos que tenía previstos para este fin de semana: este viernes 29 de mayo en Madrid y el próximo domingo 31 en Pontevedra. Por el momento siguen en pie y todo dependerá de la evolución del artista y de qué le recomiendan sus médicos sobre si su reaparición podría ser contraproducente para su recuperación.

No es el primer problema de salud que sufre Bertín, de 70 años, en los últimos tiempos. Al Covid persistente que le diagnosticaron tras contraer el virus en la pandemia, y que le ha provocado varias faringitis, una fuerte tos, bajada de defensas y cansancio general, se suma el fuerte resfriado por el que tuvo que cancelar su participación en el pregón de las fiestas de la Virgen de la Paz de Alcobendas el pasado enero.

En cuanto a su vida personal, el artista atraviesa un momento de calma después de su acercamiento definitivo al hijo de Gabriela Guillén, del que está disfrutando como nunca y ejerciendo de padre tras solucionar su conflicto con la paraguaya por el convenio regulador y haber llegado a un acuerdo económico por el bienestar del menor.

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