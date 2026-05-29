Exitazo de Roberto Leal en su nuevo trabajo tras el final del rosco de Pasapalabra: : "Está siendo una locura"

Roberto Leal tiene un nuevo proyecto profesional. El presentador también es escritor y acaba de publicar su primer libro con la editorial Planeta, "El sótano". Ha sido lanzarlo al mercado y triunfar: está entre las 30 novelas más vendidas de España en Amazon y en el puesto número 3 de los thrillers psicologicos con más éxito en el país.

El éxito de Leal en su faceta literaria contrasta con el palo de "Pasapalabra", el programa que presenta. El Tribunal Supremo confirmó hace unas semanas la sentencia que obliga a Atresmedia a cesar la emisión de 'El Rosco' del concurso 'Pasapalabra', al considerar que esa prueba final constituye una obra protegida por la propiedad intelectual, cuya titularidad corresponde a la empresa MC&F.

Roberto Leal debuta en la ficción con un thriller psicológico oscuro y lleno de giros que atrapa desde la primera página y que juega con la percepción del lector. Son las palabras de la editorial a la hora de promocionar esta novela que aborda temas como la obsesión, vigilancia, mentiras y secretos.

¿De qué va el libro de Roberto Leal?

"El sótano" narra la historia de Samuel, sospechoso de la desaparición de su pareja. Su vida se desmorona ante sus ojos: su reputación, su trabajo y sus planes de futuro desaparecen. Años después, unas misteriosas cartas le dejan entrever una vida que creía inalcanzable. Entonces aparece ella. Mia. Guapa, elegante y casada. Y lo que empieza como interés se convierte en una obsesión. Desde la oscuridad de un sótano olvidado, sabe cómo acercarse a ella y aunque sus métodos no sean los más convencionales, nada podrá detenerle.

Planeta se ha encargado de hacer una buena promoción del libro. También otros escritores como Juan Gómez-Jurado han querido apoyar al periodista y han compartido en sus redes sociales imágenes del libro.

A la presentación acudieron varios rostros conocidos como la asturiana Lara Álvarez. La periodista ha querido acompañar a su compañero en su debut literario y desearle mucha suerte "con esta nueva aventura". Ya ha empezado el libro y ya está enganchada.

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Los y las lectoras que ya se han puesto con la novela de Leal destacan que es un thriller que atrapa desde las primeras páginas. "No sé cómo daros las gracias. Esto está siendo una locura", expresa Leal en sus redes sociales. Es su primer Feria del Libro de Madrid y estará firmando ejemplares.