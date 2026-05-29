Expulsado en 'Supervivientes': abandono de Ivonne Reyes por prescripción médica y nueva lista de nominados

‘Supervivientes 2026’ vivió este jueves dos despedidas importantes en su casting: Ivonne Reyes, obligada a abandonar por decisión médica, y Darío Linero, expulsado por la audiencia en una votación muy ajustada frente a Borja Silva.

La situación de Ivonne se resolvió después de varios días de incertidumbre. La concursante había sido hospitalizada el martes tras lesionarse durante el juego de recompensa y conectó con Jorge Javier Vázquez desde el hospital para conocer el veredicto definitivo. “Estoy contrariada con mis emociones y físicamente pachuchilla. Aunque fuerte dentro de todo lo que he vivido”, reconoció antes de recibir la noticia.

El presentador explicó que la caída le había provocado un traumatismo en la pierna derecha y que, tras las pruebas médicas, se había determinado que debía regresar a España para completar su recuperación. Ivonne no pudo contener las lágrimas: “Hasta aquí llegó mi aventura, mi gran experiencia”. La venezolana lamentó marcharse tan cerca del final, aunque aseguró que se iba con la sensación de haber demostrado que se puede seguir adelante pese a las caídas.

La expulsión de la noche quedó entre Darío y Borja, después de que José Manuel Soto fuera salvado en la plataforma. El momento tuvo una carga emocional añadida por la conexión de Almudena, que dedicó palabras a los dos. A Borja, su actual pareja, le dijo: “No me equivoqué contigo”. A Darío, su ex, le agradeció lo vivido dentro y fuera del concurso: “Me alegro mucho de que la gente conozca al Darío que yo conocí”.

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Finalmente, Jorge Javier cerró las votaciones y comunicó la decisión del público: “Los espectadores de ‘Supervivientes’ han decidido que el concursante salvado sea Borja”. Darío quedó expulsado y se despidió emocionado de sus compañeros. La gala terminó con una nueva lista de nominados formada por Claudia, Alvar y Borja, después de que Aratz volviera a ganar el collar de líder. Además, el programa anunció un giro importante: este domingo habrá una expulsión sorpresa con Sandra Barneda, a solo unos pasos de la gran final.