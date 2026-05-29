Estrenos nacionales
‘Rafa’ y ‘Abandonados’, los dos estrenos españoles de las plataformas de streaming de esta semana: ¿de qué van y cuándo se estrenan?
Netflix y Disney+ apuestan este viernes 29 de mayo por dos docuseries muy distintas: una sobre Rafa Nadal y otra sobre un caso real que permaneció décadas sin resolver
Carlos Merenciano
Las plataformas de streaming cierran la semana con dos estrenos españoles de perfil documental. Por un lado, Netflix lanza ‘Rafa’, la docuserie sobre la vida, la carrera y el legado de Rafa Nadal. Por otro, Disney+ estrena ‘Abandonados’, una serie documental que recupera un caso real ocurrido en Barcelona en 1984. Ambas llegan este viernes y apuestan por historias reconocibles, pero desde lugares muy distintos: el deporte convertido en mito y la crónica de sucesos atravesada por la memoria.
‘Rafa’ estará disponible en Netflix a partir del 29 de mayo. La producción, formada por cuatro episodios, ofrece un recorrido por la trayectoria de Nadal desde sus primeros pasos en el tenis hasta su regreso a la competición en 2024. La serie aborda sus grandes triunfos, sus 22 Grand Slam, sus 14 Roland Garros y su rivalidad con Roger Federer y Novak Djokovic, pero también el desgaste físico y emocional que marcó su carrera.
La docuserie está dirigida por Zach Heinzerling y producida por Skydance Sports. Netflix la presenta como un acceso a la parte menos visible del campeón: la exigencia, el sacrificio, la presión y las lesiones que acompañaron a Nadal durante más de dos décadas. El propio director destaca la voluntad del tenista de mostrar su vulnerabilidad detrás de una carrera marcada por la victoria.
El otro estreno de la semana es ‘Abandonados’, que llega a Disney+ también el viernes 29 de mayo. La docuserie, escrita por Anna Punsí y dirigida por Carlos Alonso Ojea, está compuesta por cuatro episodios y aborda un caso ocurrido el 22 de abril de 1984, cuando tres niños de 2, 4 y 6 años aparecieron abandonados en una estación de tren de Barcelona sin saber explicar quiénes eran ni por qué estaban allí.
Décadas después, aquellos tres niños, Elvira, Ramón y Ricard Moral, ya adultos, intentan reconstruir su historia y entender por qué nadie los reclamó jamás. La serie combina testimonios, archivos inéditos y una investigación prolongada en el tiempo, con la participación ejecutiva de Carles Porta, Pablo Fernández Masó y Laura Rubirola Sala. Así, ‘Rafa’ y ‘Abandonados’ llegan el mismo día a las plataformas con dos propuestas muy diferentes, pero unidas por una misma idea: contar vidas reales que todavía tienen mucho que revelar.
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